Karting, spettacolo a Messina: Minutoli e Grima protagonisti dello Sprint Interprovinciale

Velocità, adrenalina e grande spettacolo al Kartodromo di Messina per la seconda prova del Campionato Sprint Interprovinciale. Un appuntamento ricco di emozioni organizzato dal Karting Club Messina, con il responsabile Duilio Petrullo, in collaborazione con il circuito “Vincenza Ispica”, che ha visto per la prima volta protagonisti i nuovi go-kart da 420 cc. Con 23 piloti impegnati nelle categorie F1, F2 ed F3, il pomeriggio di gare ha confermato il grande interesse per la competizione, tra duelli in pista, sorpassi e prestazioni di rilievo.

Prima dell’inizio delle gare è stato dedicato un momento particolarmente toccante al ricordo di Giulia Scimone, la giovanissima studentessa vittima di un tragico incidente dopo essere stata travolta da una moto. Un richiamo alla sicurezza stradale e alla necessità di comportamenti corretti alla guida ha aperto la giornata sportiva.

F1: Minutoli e Grima firmano il successo

Il tradizionale format con Gara1 e Gara2 Sprint ha regalato spettacolo nella categoria principale. In Gara1 la pole position è stata conquistata da Pietro Grima con il tempo di 37.776, davanti a Riccardo Irrera. Al via Grima ha dovuto difendersi dall’attacco di Antonio Minutoli, Irrera e La Fauci. All’ottavo giro Minutoli ha preso il comando della gara, con La Fauci alle sue spalle. Dopo il pit stop, Sara La Fauci ha provato a ridurre il distacco, ma Minutoli ha resistito fino alla bandiera a scacchi, conquistando la vittoria e firmando anche il miglior giro della gara con 37.702.

Sul podio sono saliti anche Sara La Fauci, seconda a 0.241, e Pietro Grima, terzo a 0.595. A seguire Riccardo Irrera, Massimiliano D’Angelo, Federico Miduri, Daniel Schepis, Marco Broccio, Fabrizio Anello, Vincenzo Pino e Salvatore Pisano. In F2 è stato ancora Andrea Brusca il protagonista, davanti a Simone Bongiorno e Cristian De Salvo. In Gara2 Pietro Grima ha nuovamente conquistato la pole con il tempo di 37.783, precedendo Brusca e Irrera. Dopo un acceso confronto iniziale, Grima ha mantenuto il controllo della corsa fino al successo finale, firmando anche il best lap con 37.655. Secondo posto per Riccardo Irrera, terzo per Marco Broccio. Andrea Brusca ha completato la doppietta nella F2, precedendo Simone Bongiorno e Aurora Costa, al primo podio stagionale.

F3: Florio e Cucinotta sugli scudi

Nella categoria F3 Esordienti il successo di Gara1 è andato a Lorenzo Florio, autore della pole position con il tempo di 38.367. Florio ha controllato la gara sin dalle prime fasi, riuscendo a mantenere il vantaggio sugli inseguitori e conquistando la sua prima vittoria nella categoria. Secondo posto per Antonino Cucuzza, terzo per Gaetano Vecchio, autore anche del best lap in 38.304. In Gara2 è stato Matteo Messina a ottenere la pole con 38.170, ma la gara ha cambiato rapidamente volto. Alessandro Cucinotta ha preso il comando e ha costruito una prestazione perfetta fino al traguardo. Alessandro Cucinotta ha così conquistato la vittoria, davanti a Vittorio Strano, autore del miglior giro della corsa con 38.063, e Gaetano Vecchio, nuovamente sul terzo gradino del podio.

Al termine della manifestazione sono stati premiati sul podio i primi tre classificati delle categorie F1, F2 ed F3, insieme ai piloti che hanno ottenuto i riconoscimenti per best lap e pole position. La gara di Messina rappresentava la seconda prova del Campionato Sprint Interprovinciale, che proseguirà con le tappe del 26 settembre a Ispica e del 7 novembre a Messina. L’appuntamento è stato inoltre valido come quinto round del Campionato interno Sprint SWS 2026, con punteggi calcolati al 100%. Dopo la pausa estiva, il campionato tornerà al Kartodromo di Messina il prossimo 10 ottobre.