Karting, il reggino Diego Palamara grande protagonista sulla pista di Limatola

Terzo weekend di luglio di altissimo livello per il giovanissimo kartista reggino, secondo assoluto e sempre al comando dalle prove libere alla gara nel Campionato Nazionale Totax, ma privato della vittoria per il seggiolino out durante la finale. Una serie da sempre avvincente quella del costruttore Rotax, organizzata sui più bei Kartodromi italiani e che ha avuto il merito nei decenni di valorizzare tanti talenti importanti.

Da qualche tempo, uno degli sprinter più in evidenza è il reggino Diego Palamara, che ha finora collezionato soltanto podi assoluti ed un onorevole quarto posto, in questa sua intensa ed entusiasmante stagione.

Sulla pista di Limatola, nel terzo weekend di luglio, Diego ha mostrato di essere il più veloce della sua classe ininterrottamente dalle prove libere fino alla gara ed è stato privato della vittoria in finale solo dalla rottura del seggiolino, che gli ha fatto perdere terreno retrocedendolo in seconda posizione assoluta e costringendolo negli ultimi giri a guidare in modo del tutto innaturale, tanto da provocarsi anche delle escoriazioni per alcuni contatti col suolo.

Anche se la mancata vittoria, che sarebbe stata pienamente legittimata dal suo essere il più veloce in tutte le sessioni, ha provocato ovvio dispiacere, resta la consapevolezza della velocità di picco, della velocità di passo e dell’abilità in sorpasso di Diego Palamara, che fa tutto da sé col generoso ed indomito padre Tonino, prezioso e presente come un’ombra in ogni gara e bravissimo a fronteggiare squadre e piloti molto più attrezzati.