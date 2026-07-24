ITS Albatros Academy, a Barcellona Pozzo di Gotto concluso il corso HealthFood 4.0

Si è concluso con la sessione finale degli esami e la consegna dei diplomi il corso HealthFood 4.0 dell’ITS Albatros Academy, sede di Barcellona Pozzo di Gotto. Per i corsisti si chiude così un importante percorso di alta formazione che li prepara ad affrontare il mondo del lavoro con competenze specialistiche nel settore delle produzioni e trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Nel corso delle attività formative gli studenti hanno sviluppato competenze tecniche e professionali orientate all’innovazione, alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla valorizzazione delle produzioni di qualità. Un percorso costruito in stretta sinergia con il sistema produttivo, per rispondere alle nuove esigenze di un comparto in continua evoluzione e sempre più strategico per il territorio.

“La conclusione di questo corso rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra Fondazione e una tappa fondamentale nel percorso di crescita dei nostri studenti. Ogni diploma certifica competenze, impegno e capacità di affrontare con professionalità le sfide di un settore in continua trasformazione. Ai nostri diplomati rivolgo il più sincero augurio di mettere a frutto quanto appreso, contribuendo con entusiasmo, preparazione e spirito d’innovazione allo sviluppo del comparto agroalimentare”, dichiara il presidente della Fondazione ITS Albatros, prof.ssa Antonina Sidoti.

Il presidente ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla commissione d’esame, ai docenti, ai tutor e a tutto il personale che, con professionalità e dedizione, hanno accompagnato gli studenti fino al conseguimento del diploma, contribuendo al successo del percorso formativo. Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla dirigente scolastica dell’Istituto “Enrico Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto, Maria Antonietta Amoroso, per la lungimiranza e la disponibilità dimostrate nel sostenere un progetto formativo capace di creare un ponte concreto tra scuola, alta formazione e mondo del lavoro. Con questo nuovo gruppo di diplomati, la Fondazione ITS Albatros conferma il proprio impegno nella formazione di figure altamente qualificate, capaci di rispondere alle esigenze del mondo produttivo e di accompagnare l’innovazione di uno dei comparti più importanti dell’economia siciliana.