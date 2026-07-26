ItaloDisco Arena, il live show del momento arriva a Pace del Mela

Sta facendo ballare e divertire le piazze d’Italia e adesso è pronto a conquistare anche Pace del Mela. ItaloDisco Arena, il live show che celebra le più grandi hit dance degli anni ’70, ’80 e ’90, arriva in città con una delle tappe ufficiali del Summer Tour 2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 agosto, alle 21:30, in Piazza Municipio, per una serata a ingresso gratuito dedicata alla musica, allo spettacolo e al divertimento. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Pace del Mela, proporrà un coinvolgente viaggio musicale attraverso le hit dance che hanno fatto la storia della musica internazionale e italiana. Un percorso ricco di emozioni, energia e grandi successi che continuano a far cantare e ballare intere generazioni, impreziosito da scenografie, effetti speciali e un’atmosfera di grande festa.

ItaloDisco Arena è ormai un format di successo che sta facendo impazzire le piazze d’Italia

ItaloDisco Arena è ormai un format di successo che, tappa dopo tappa, sta facendo impazzire le piazze d’Italia. Con il Summer Tour 2026, ogni appuntamento si trasforma in un grande spettacolo a cielo aperto, capace di coinvolgere migliaia di persone in una serata all’insegna della musica, del ritmo e del divertimento. La tappa di Pace del Mela si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate, con un invito rivolto a cittadini, famiglie, giovani e a tutti gli appassionati della grande dance: un’occasione per ritrovarsi insieme e vivere una notte di festa sulle note delle canzoni che hanno segnato un’epoca. L’ingresso è libero e gratuito.