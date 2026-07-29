Italia, Mancini si ri-presenta: “ho sbagliato e mi dispiace, l’obiettivo è riportare questa squadra dove merita”

“Ho sbagliato e mi dispiace. La sorte mi dà la possibilità di rifarmi: è come quando perdi la donna della tua vita”. Così Roberto Mancini ha esordito nella conferenza stampa di ri-presentazione come nuovo C.T. della Nazionale italiana. Ieri l’annuncio, dopo il caos Maldini-Leonardo-Pirlo, e oggi le prime parole insieme al Presidente federale Malagò e al nuovo DT Claudio Ranieri. Il riferimento di Mancini è, ovviamente, alle dimissioni improvvise nell’agosto del 2023. “Sono qui per riportare l’Italia dove merita. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l’obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Vorrei vincere un trofeo importante. Mi piacerebbe costruire un progetto con la Nazionale. E rimanere anche oltre la durata del mio contratto se possibile. Le Under dovrebbero giocare tutte lo stesso modulo, dalla Under 18 in su. Per me già a 18 anni si possono lanciare i giocatori bravi e per questo sarebbe meglio avere un’identità tattica comune” ha aggiunto.

Come detto, presente in conferenza anche Claudio Ranieri, che così ha parlato: “sono molto felice, vorrei riportare l’amore nei tifosi della Nazionale. Vorrei far vedere ai bambini la nostra Italia ai Mondiali. Bisogna capire come far uscire tanti giocatori: il salto dall’Under 21 è quello più difficile. Per me questa scelta è il coronamento di una carriera. Ero al mare quando il presidente mi ha chiamato e non ho avuto dubbi nell’accettare. Ci sono tanti ragazzi su cui lavorare e che meritano di giocare. Dobbiamo ripartire dalla tattica: vinciamo nelle giovanili perché abbiamo un’attenzione tattica diversa dal resto d’Europa. Bisogna però lavorare sulla tecnica, sui ragazzi e sulla loro crescita”.