Italia-Germania di Volley a Reggio Calabria: al via la prevendita dei biglietti | INFO

Al via la prevendita dei biglietti per la FIPAV Men Cup Elite 26 e 27 Agosto PalaCalafiore Reggio Calabria

Italia Volley Nazionale
Foto di Rolex De La Pena / Ansa

Cresce l’attesa per vedere il grande volley azzurro a Reggio Calabria. Tra poco più di un mese, la Nazionale Italiana di pallavolo sbarcherà in riva allo Stretto per la sfida del 26 agosto contro la Germania al PalaCalafiore. Già iniziata la prevendita dei biglietti per la FIPAV Men Cup Elite 26 e 27 agosto (Germania-Cuba) PalaCalafiore Reggio Calabria, su Tiketone anche le promozioni per Tesserati e Diversamente abili.

Italia-Germania – 26 agosto, ore 21:00

https://www.ticketone.it/event/amichevoli-nazionali-pallavolo-palacalafiore-21893357/

Germania-Cuba – 27 agosto, ore 20:00

https://www.ticketone.it/event/amichevoli-nazionali-pallavolo-palacalafiore-21893846/ (Ticketone)

Prenotazione riservata ai Tesserati FIPAV

Le prenotazioni sono disponibili fino a venerdì 21 agosto.

È necessario compilare un modulo distinto per ciascuna giornata di gara.

Modulo Tesserati: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=a5QeduMT3U6gupTtdlPLzCAmIdLD3thDiSp-FG7-EjZUQU5JRFNQRzBVSUpFV0dQQjVMWkFJVVlDTC4u

Prenotazione ticket diversamente abili

Modulo dedicato:

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=a5QeduMT3U6gupTtdlPLzCAmIdLD3thDiSp-FG7-EjZUMTlQV0xCVjBQSzQwR1g5UjFEMUFaV1pJQi4u

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google