Italia-Germania di Volley a Reggio Calabria: al via la prevendita dei biglietti | INFO

Cresce l’attesa per vedere il grande volley azzurro a Reggio Calabria. Tra poco più di un mese, la Nazionale Italiana di pallavolo sbarcherà in riva allo Stretto per la sfida del 26 agosto contro la Germania al PalaCalafiore. Già iniziata la prevendita dei biglietti per la FIPAV Men Cup Elite 26 e 27 agosto (Germania-Cuba) PalaCalafiore Reggio Calabria, su Tiketone anche le promozioni per Tesserati e Diversamente abili.
Italia-Germania – 26 agosto, ore 21:00
https://www.ticketone.it/event/amichevoli-nazionali-pallavolo-palacalafiore-21893357/
Germania-Cuba – 27 agosto, ore 20:00
https://www.ticketone.it/event/amichevoli-nazionali-pallavolo-palacalafiore-21893846/ (Ticketone)
Prenotazione riservata ai Tesserati FIPAV
Le prenotazioni sono disponibili fino a venerdì 21 agosto.
È necessario compilare un modulo distinto per ciascuna giornata di gara.
Modulo Tesserati: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=a5QeduMT3U6gupTtdlPLzCAmIdLD3thDiSp-FG7-EjZUQU5JRFNQRzBVSUpFV0dQQjVMWkFJVVlDTC4u
Prenotazione ticket diversamente abili
Modulo dedicato:
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=a5QeduMT3U6gupTtdlPLzCAmIdLD3thDiSp-FG7-EjZUMTlQV0xCVjBQSzQwR1g5UjFEMUFaV1pJQi4u