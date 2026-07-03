Isola Summer 2026 al via: a Capo Rizzuto la festa per la quinta Bandiera Blu consecutiva

Prende ufficialmente il via domani, sabato 4 luglio, il calendario estivo di Isola Summer 2026, con una serata dedicata all’ambiente, alla musica e allo spettacolo nella splendida cornice della Torre Vecchia, a Capo Rizzuto. Alle ore 19.00 si terrà la festa per celebrare la quinta Bandiera Blu consecutiva, prestigioso riconoscimento che per la prima volta ha premiato anche la frazione di Capo Rizzuto. All’evento interverranno il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, il Presidente della Provincia di Crotone Antonio Ammirati, il Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone Domenico Morello, la dott.ssa Maria Teresa Celebre di Calabra Maceri, la prof.ssa Laura Nicotera per il progetto Eco School e il Vicesindaco e referente Bandiera Blu Andrea Liò. Lo stesso Liò da ormai cinque anni si occupa di Bandiera Blu e per primo, insieme anche al Sindaco, ha creduto in questo riconoscimento.

Durante l’evento è prevista l’apertura con La Isla Academy e l’intrattenimento con il maestro Paolo Beltramini. A seguire, alle ore 21.00, spazio alla grande musica con il concerto di fine masterclass di clarinetto dello stesso maestro Paolo Beltramini, nell’ambito del Magna Graecia Festival. Beltramini è primo clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana, docente presso la Hochschule di Lucerna e vincitore del primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Primavera di Praga 1996”.