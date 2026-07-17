Isola Capo Rizzutto, il sindaco: “basta tragedie. Spiagge cardioprotette, consegnati 3 defibrillatori”

“Il tragico episodio avvenuto nei giorni scorsi sulla Spiaggia Grande, dove un momento di relax e di vacanza si è trasformato in tragedia, ci ha profondamente colpito sia come cittadini ma soprattutto come amministratori. Intanto, rinnovo il più sincero cordoglio per la scomparsa del pensionato di San Giovanni in Fiore. Alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità sangiovannese giungano la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al bagnante che è intervenuto immediatamente riportando a riva l’uomo, così come ai sanitari del 118, all’equipaggio dell’elisoccorso e ai Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto“. È quanto dichiarato da Maria Grazia Vittimberga, Sindaco di Isola di Capo Rizzuto.

“Quanto accaduto ci spinge, come Amministrazione comunale, a fare qualcosa in più per la sicurezza di cittadini e visitatori. A partire da oggi le spiagge a maggiore afflusso del nostro territorio saranno cardioprotette attraverso la consegna di tre defibrillatori, che sono stati collocati a Le Castella, Capo Rizzuto e Le Cannella. Si tratta di un primo e importante intervento per rafforzare la capacità di risposta nelle situazioni di emergenza e garantire una maggiore tutela nei luoghi più frequentati durante la stagione estiva. Allo stesso tempo, rinnovo l’invito alla massima prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le alte temperature possono rappresentare un serio rischio per la salute“, conclude Vittimberga.