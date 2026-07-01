Isola Capo Rizzuto, presentato il programma dell’estate: oltre 80 eventi su tutto il territorio | INFO

È stato presentato questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto, il calendario di IsolaSummer 2026, il ricco cartellone estivo che accompagnerà cittadini e turisti nei prossimi mesi con oltre 80 eventi completamente gratuiti, distribuiti su tutto il territorio comunale. Ad aprire la conferenza stampa è stato il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che ha rivolto un plauso al Vice Sindaco Andrea Liò per il lavoro svolto nella predisposizione del calendario.

“Mi complimento con il Vice Sindaco Andrea Liò per l’impegno e la dedizione con cui ha seguito questo progetto. È stato realizzato un calendario capace di coinvolgere tutte le località del nostro territorio e tutte le fasce d’età, con un’attenta programmazione che ha evitato sovrapposizioni tra gli eventi. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, una scelta precisa per permettere a cittadini e visitatori di vivere pienamente la nostra estate“.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato come Capo Rizzuto sia ormai diventato un punto di riferimento per il cabaret, grazie al Festival della Comicità che negli ultimi anni ha riscosso grande successo. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha poi annunciato il potenziamento del servizio navetta, reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’Area Marina Protetta, per facilitare gli spostamenti da una frazione all’altra.

Entrando nel dettaglio del programma, il Vice Sindaco Andrea Liò ha illustrato i principali appuntamenti dell’estate. “Il calendario estivo rappresenta il nostro biglietto da visita ed è motivo di orgoglio averne seguito la parte politica. Abbiamo pensato a un programma capace di offrire intrattenimento per tutti: tante iniziative dedicate ai bambini, animazione sulle spiagge con Dj Enzino a Capo Rizzuto e La Isla Academy a Le Cannella, con l’idea di trasformare il nostro territorio in un grande villaggio turistico diffuso. Il cuore della programmazione – continua il Vice Sindaco – sarà il centro cittadino, che ospiterà i grandi concerti di Samurai Jay, l’11 agosto, e LDA e Aka 7even, il 20 agosto, in Piazza del Popolo. Tra gli eventi di punta figurano anche la Festa della Bandiera Blu, che quest’anno si svolgerà a Capo Rizzuto per celebrare il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla frazione, Via di Banda, dedicato alle street band, e il Festival della Comicità, che porterà sul palco dell’Anfiteatro di Capo Rizzuto artisti come Martufello, Emanuele Aureli e numerosi altri protagonisti della comicità italiana“.

Spazio anche ai nuovi linguaggi dello spettacolo con un evento dedicato al K-Pop, fenomeno musicale molto seguito dai più giovani, oltre alla manifestazione Una Ragazza per il Cinema e al consolidato Premio Aragona, che anno dopo anno diventa sempre più prestigioso.

Un cartellone ricco e variegato che punta a valorizzare ogni angolo di Isola Capo Rizzuto, offrendo un’estate di cultura, musica, spettacolo, tradizioni e divertimento, confermando la volontà dell’Amministrazione Comunale di rendere il territorio sempre più attrattivo per residenti e visitatori.