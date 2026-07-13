“Iperico”, il racconto storico della giovane Nicole Treccosti ambientato nella Calabria del primo Novecento

Si intitola “Iperico” il libro scritto da Nicole Treccosti, studentessa del Liceo Classico Ivo Oliveti, e pubblicato da Barbaro Editore quando l’autrice aveva appena 17 anni. L’opera è un racconto storico ambientato nella Calabria dei primi anni del Novecento. La narrazione attraversa una società segnata da profonde differenze tra i ceti sociali e segue il viaggio, insieme concreto e psicologico, del protagonista. Al centro del libro emerge un interrogativo morale destinato ad accompagnare il lettore nel corso della storia: è preferibile una menzogna detta a fin di bene oppure una verità dolorosa? Un dilemma che diventa il filo conduttore del racconto e invita a riflettere sulle conseguenze delle scelte personali.

La vicenda è legata anche al territorio reggino, poiché si sviluppa in paesi e luoghi della zona, riportando l’attenzione sulla storia, sulle tradizioni e sulle dinamiche sociali della Calabria.

“Iperico” è stato pubblicato da Barbaro Editore, casa editrice nata negli anni Settanta per iniziativa del professor Domenico Barbaro e oggi diretta da Remo Barbaro. Il volume è stato inoltre presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand ufficiale della Regione Calabria.

La partecipazione alla manifestazione torinese ha rappresentato un’importante occasione di visibilità per il libro e per la giovane autrice, portando su un palcoscenico nazionale un’opera che unisce narrativa storica, introspezione e valorizzazione del territorio calabrese.