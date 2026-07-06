“Io C’ero”, il format del messinese Giovanni Remigare conquista il pubblico di Tor Vergata al concerto di Ultimo

Ancora un successo per “Io C’ero – La voce dei fan”, il format ideato e condotto dal giornalista e speaker messinese Giovanni Remigare, che in occasione dello straordinario concerto di Ultimo a Tor Vergata ha confermato tutta la sua forza comunicativa e la capacità di raccontare gli eventi attraverso gli occhi e le emozioni del pubblico. Migliaia di fan si sono dati appuntamento per uno degli eventi musicali più attesi dell’anno e, ancora una volta, “Io C’ero” ha saputo raccogliere le loro storie, le loro emozioni e i momenti più significativi della serata, trasformandoli in un racconto autentico e coinvolgente. Numero da capogiro con quasi 300 mila visualizzazioni in un solo giorno.

Giovanni Remigare ha raccontato il concerto con interviste, curiosità, momenti divertenti

Straordinari anche i numeri registrati dal format, che ha ottenuto numerose visualizzazioni e ascolti, confermando il crescente interesse del pubblico. Attraverso collegamenti radio e contenuti realizzati direttamente sul posto, Giovanni Remigare ha raccontato il concerto con interviste, curiosità, momenti divertenti e testimonianze che hanno restituito tutta l’atmosfera dell’evento dalla prospettiva dei veri protagonisti: i fan. Nel corso della serata sono stati ripercorsi anche alcuni dei momenti più importanti del live, con particolare attenzione al percorso artistico del cantautore romano, protagonista di uno spettacolo destinato a entrare nella storia della musica italiana, come lui stesso ha sottolineato dal palco. Con ogni nuova tappa, “Io C’ero – La voce dei fan” consolida il proprio ruolo di punto di riferimento nel racconto di concerti e grandi eventi, distinguendosi per un format originale che mette al centro le persone, le loro emozioni e le loro esperienze, dando finalmente voce a chi vive gli spettacoli dall’altra parte del palco.