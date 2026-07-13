Inzaghi “ritorna” a Reggio Calabria: la sorpresa speciale ai ragazzi della Summer Football Academy. E parte subito il coro storico | VIDEO

Seppur virtuale, lo possiamo definire un “ritorno”, almeno simbolico. Pippo Inzaghi, per qualche minuto, ha riabbracciato Reggio Calabria, la città in cui tre anni fa sfiorò l’impresa. L’ex attaccante di Juventus e Milan, attuale allenatore del Palermo, è stato ospite – in video collegamento – della Summer Football Academy, evento formativo sul calcio organizzato a Catona dalla CB Ungaro Sporting. La tre giorni, dal 10 al 12 luglio, ha avuto un unico obiettivo: offrire ai giovani atleti un’esperienza capace di andare oltre il calcio. La Summer Football Academy ha proposto un vero e proprio ritiro formativo, nel quale ogni dettaglio è stato pensato per educare i ragazzi alla cultura dell’impegno, della responsabilità e della crescita personale.Allenarsi, nel percorso dell’Academy, ha significato anche imparare a rispettare gli orari, curare l’alimentazione, prestare attenzione al proprio abbigliamento, vivere il gruppo, collaborare e affrontare ogni giornata con la giusta mentalità. Durante i tre giorni i ragazzi hanno partecipato ad allenamenti di perfezionamento tecnico, giochi di attivazione mentale, lezioni motivazionali con il mental coach, una lezione di inglese applicato al calcio e momenti di relax e divertimento in piscina. Ogni fase dell’esperienza è stata raccontata in tempo reale attraverso contenuti live, permettendo a famiglie, amici e appassionati di seguire da vicino le attività della Summer Football Academy.

Il collegamento con Filippo Inzaghi

Il momento più emozionante, come detto, è stato il collegamento in diretta con Filippo Inzaghi, che ha condiviso con i ragazzi un messaggio destinato a rimanere nel tempo: l’errore non è un ostacolo, ma uno dei passaggi fondamentali per costruire una carriera ricca di successi. Una testimonianza autentica che ha emozionato i partecipanti e che, secondo gli organizzatori, rappresenta pienamente i valori dell’Academy. I giovani atleti, emozionatissimi ed entusiasti al collegamento dell’ex giocatore, gli hanno riservato il coro che lo ha accompagnato da calciatore: “ohi ohi ohi, ohi ohi ohi, Pippo Inzaghi segna per noi”. Inzaghi ha poi risposto ad alcune domande sulla sua carriera.

Lo staff e i ringraziamenti

Il progetto è stato reso possibile dal lavoro dello staff composto da:

Gaetano Ungaro , ex calciatore professionista e responsabile della Summer Football Academy;

, ex calciatore professionista e responsabile della Summer Football Academy; Vincenzo Battista , istruttore;

, istruttore; Pietro Marino , preparatore dei portieri ed ex calciatore della Reggina;

, preparatore dei portieri ed ex calciatore della Reggina; Michelangelo Marino , pedagogista, mental coach ed esperto in Scienza della Felicità;

, pedagogista, mental coach ed esperto in Scienza della Felicità; Sandy Favano, teacher di inglese.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dagli organizzatori al Regent Hotel, al direttore responsabile Antonino Mordà e al proprietario Antonio Salituro per l’accoglienza, la professionalità e la disponibilità dimostrate durante tutto il soggiorno. Ringraziamento dagli organizzatori anche per Luca Rovito, che ha raccontato l’esperienza attraverso immagini e riprese di grande qualità. La struttura ha inoltre concesso l’utilizzo dell’impianto sportivo.

A premiare i giovani partecipanti con attestati e maglie sono intervenuti due giocatori della Reggina, Momo Laribi e Antonino Barillà. La Summer Football Academy si è così conclusa dopo tre giorni intensi, ma con l’obiettivo di lasciare nei ragazzi un patrimonio destinato a durare nel tempo. “Perché il calcio è molto più di uno sport. È una scuola di vita”.