Intimidazione a imprenditrice agricola nel reggino: incendiati terreni con kiwi e ulivi

Ennesima intimidazione ai danni dell’imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito, dirigente di Coldiretti e membro della giunta della Camera di commercio di Reggio Calabria. Nelle campagne di Rosarno, infatti, sono stati incendiati alcuni terreni della sua famiglia coltivati a kiwi e ulivi. L’episodio è stato scoperto da un operaio che, arrivato sul posto, ha notato subito la terra bruciata e il fumo che ancora si alzava dal suolo. Sull’episodio le forze dell’ordine hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Palmi guidata da Emanuele Crescenti. In queste ore si cerca di ricostruire la dinamica del danneggiamento e il movente. Patrizia Rodi Morabito, rientrata in Calabria nel 2012 per occuparsi della sua azienda, la Tenuta Badia di Rosarno, da tempo è vittima di intimidazioni, tra cui a gennaio scorso il furto di diversi quintali di arance.