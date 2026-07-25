Insediamento di S.E. Mons. Cesare Di Pietro alla Diocesi di Locri-Gerace: il messaggio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza

“L’inizio del ministero episcopale di S.E. Mons. Cesare Di Pietro alla guida della Diocesi di Locri-Gerace costituisce un momento di straordinaria rilevanza per il governo sociale e la tutela delle fragilità del nostro territorio”. Lo dichiara in una nota il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria Cav. Dott. Lorenzo Festicini. “Il profilo di alto spessore dottrinale, unito alla collaudata sensibilità pastorale ed educativa che ha sempre contraddistinto l’operato di Mons. Di Pietro, rappresenta un punto di riferimento autorevole per l’intera comunità metropolitana. La Locride, terra complessa ma feconda di energie positive, trova oggi una guida capace di intercettare le grandi sfide del nostro tempo, ponendosi nel solco del fecondo e instancabile magistero di S.E. Mons. Francesco Oliva. A Mons. Oliva va il nostro più profondo ringraziamento per l’alto senso dello Stato e per aver saputo custodire, con paterna fermezza, i diritti dei più piccoli in questi anni complessi”.

“Le Istituzioni e la Chiesa – prosegue il Garante – sono chiamate a condividere una responsabilità altissima sul terreno dell’emergenza educativa. Contrastare la dispersione scolastica, prevenire il disagio giovanile e sottrarre i nostri minori alle insidie della marginalità sono obiettivi che richiedono un’alleanza strutturale. Non può esserci sviluppo per un territorio se non si pongono al centro dell’agenda pubblica i diritti e la sicurezza sociale delle giovani generazioni”.

“Nel formulare a Sua Eccellenza Mons. Di Pietro i più fervidi e solenni auguri per un fecondo ministero, questa Autorità di Garanzia conferma sin d’ora la più totale disponibilità a una collaborazione sinergica. L’unione tra il ruolo di vigilanza istituzionale e la storica capillarità sociale della Chiesa diocesana sarà lo strumento per consolidare e rilanciare una rete di protezione civile e culturale a difesa di ogni bambino”.