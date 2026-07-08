Incredibile incidente a Villa San Giovanni: camper si incastra sotto il cavalcavia a pochi metri dagli imbarchi | FOTO

Un incredibile e carambolesco incidente stradale si è verificato soltanto pochissimi minuti fa a Villa San Giovanni, precisamente a ridosso della strategica area degli imbarchi per il traghettamento verso lo Stretto di Messina. Un camper di grandi dimensioni è rimasto violentemente incastrato al di sotto di un sottopasso stradale, paralizzando di fatto la viabilità cittadina in un punto nevralgico per i collegamenti marittimi e attirando l’attenzione di numerosi automobilisti e passanti increduli.

Un impatto devastante a pochi passi dai traghetti per Messina

Il conducente del veicolo ricreazionale, probabilmente ingannato da una fatale disattenzione o da una non corretta valutazione delle misure complessive del mezzo, ha imboccato la carreggiata che conduce al sottopasso senza avvedersi della segnaletica verticale chiaramente visibile sul posto. I cartelli stradali indicano infatti in modo inequivocabile un limite massimo di altezza pari a 2,50 metri, una misura ampiamente insufficiente per il transito in sicurezza di un caravan dotato di una mansarda così sporgente.

Danni materiali ingenti e veicolo distrutto

L’impatto contro la massiccia struttura in cemento armato del cavalcavia è stato estremamente violento e ha causato danni considerevoli al mezzo. La parte superiore della cellula abitativa è stata letteralmente sventrata dall’ostacolo fisso, con le lamiere e i rivestimenti isolanti che si sono accartocciati su se stessi, distruggendo la zona notte rialzata del camper. A causa del fortissimo shock cinetico, il veicolo ha terminato la sua corsa inclinandosi vistosamente su un fianco, sollevato sull’asse posteriore e circondato da una grande quantità di detriti, frammenti di plastica e suppellettili interne volate fuori dall’abitacolo e rimaste sparse sull’asfalto.

Traffico in tilt nella zona di imbarco dei traghetti

Oltre alle gravissime ripercussioni per il proprietario del veicolo, il sinistro sta provocando pesanti disagi alla circolazione stradale di Villa San Giovanni. La rampa in cui è avvenuto l’incidente rappresenta un corridoio di transito fondamentale per i flussi diretti verso la Sicilia, e la presenza del mezzo incastrato al centro della strada ha di fatto bloccato il passaggio di altri autoveicoli. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono attese sul posto per avviare i primi rilievi, gestire il caos viabilistico e coordinare le complesse operazioni di rimozione del veicolo incidentato, per le quali si renderà necessario l’intervento di un mezzo di soccorso speciale.