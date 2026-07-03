Incredibile a Catania: scendono dall’auto e scaricano una lavatrice in strada in pieno giorno. Beccati dalle telecamere, sanzioni pesantissime | VIDEO

Hanno gettato una lavatrice in pieno giorno sul marciapiede tra via De Nicola e via Archimede, nei pressi della Stazione Centrale di Catania. Il rifiuto ingombrante è stato scaricato da un’auto di grossa cilindrata, come se nulla fosse, incurante delle più elementari regole del vivere civile. La zona, come molte altre in città, è monitorata dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l’intera scena. Immagini che si commentano da sole. La Polizia Locale ha già identificato il proprietario tramite la targa del veicolo. Per lui sono scattate sanzioni severe: denuncia penale, ritiro della patente per 4 mesi e fermo amministrativo dell’auto per un mese.

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Catania. Le telecamere hanno ripreso la scena e il Comune etneo non ci ha pensato due volte a pubblicare il contenuto sui social. La scena è assurda: due uomini, senza grandi preoccupazioni, sono scesi dall’auto, hanno aperto il bagagliaio e hanno scaricato la lavatrice sul marciapiede, praticamente in strada, in pieno giorno. Un comportamento che, per fortuna, ha avuto delle pesanti conseguenze per loro: le telecamere li hanno beccati, così è arrivata la denuncia, il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’auto. Ecco il video.