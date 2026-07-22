Incredibile a Catania, lancia il cane dal quarto piano: donna sottoposta a Tso

Una donna è stata condotta in ospedale e poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo avere lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina di un comune del Catanese. Non sarebbe la prima volta che compie un gesto simile. L’animale è sopravvissuto, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale. Lo rende noto, con un comunicato, il Partito animalista Italiano che sull’accaduto ha presentato una denuncia alla Procura di Catania