Incredibile a Catania, lancia il cane dal quarto piano: donna sottoposta a Tso

L’animale è sopravvissuto ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Il Partito animalista presenta denuncia alla Procura di Catania

cane con bende
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una donna è stata condotta in ospedale e poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo avere lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina di un comune del Catanese. Non sarebbe la prima volta che compie un gesto simile. L’animale è sopravvissuto, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale. Lo rende noto, con un comunicato, il Partito animalista Italiano che sull’accaduto ha presentato una denuncia alla Procura di Catania

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