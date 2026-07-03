Incidente sulla A18 Messina-Catania: Tir contro il guardrail, chiuso lo svincolo di Fiumefreddo

Disagi alla circolazione questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante durante la notte nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo. L’episodio ha avuto ripercussioni sulla viabilità autostradale, con rallentamenti lungo la carreggiata interessata. La presenza del Tir e la necessità di effettuare le operazioni di recupero hanno reso indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

Tir coinvolto nell’incidente nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo

Secondo le prime informazioni disponibili, l’incidente sulla A18 ha interessato un Tir in transito in direzione Catania. La motrice del mezzo pesante sarebbe finita contro il guardrail posto tra la carreggiata e la rampa di uscita dello svincolo di Fiumefreddo. L’impatto ha provocato danni alle barriere di sicurezza, mentre il rimorchio è rimasto in carreggiata senza ribaltarsi. Una circostanza che ha comunque richiesto particolare attenzione nella gestione della viabilità e nelle successive operazioni di rimozione del veicolo.

Svincolo di Fiumefreddo temporaneamente chiuso al traffico

Per consentire le operazioni di recupero del Tir incidentato, lo svincolo di Fiumefreddo è stato temporaneamente chiuso al traffico. La chiusura si è resa necessaria per permettere ai mezzi incaricati della rimozione di lavorare in sicurezza e per evitare ulteriori rischi alla circolazione. La misura ha contribuito a determinare rallentamenti in direzione Catania, in una fascia oraria particolarmente delicata per gli spostamenti del mattino. Al termine delle operazioni di recupero del mezzo pesante sarà ripristinata la normale circolazione lungo il tratto interessato.

Polizia Stradale sul posto per rilievi e gestione della viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Gli agenti hanno operato per mettere in sicurezza l’area, regolare il traffico e consentire l’intervento dei mezzi di soccorso incaricati della rimozione del veicolo. La presenza del rimorchio in carreggiata ha richiesto un’attenta organizzazione delle operazioni, anche in considerazione dei danni provocati alle barriere di sicurezza. Le attività sono state finalizzate sia al recupero del mezzo sia al ripristino delle condizioni necessarie per la riapertura completa della circolazione.

Rallentamenti sulla A18 in direzione Catania

L’incidente sulla Messina-Catania ha causato rallentamenti in direzione Catania. I disagi sono collegati alla posizione del mezzo pesante e alla temporanea chiusura dello svincolo, necessaria per procedere alle operazioni di recupero. La situazione della viabilità dovrebbe tornare alla normalità una volta concluse le attività di rimozione del Tir e completati gli interventi necessari nell’area dello svincolo. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità del tratto autostradale interessato dal sinistro.