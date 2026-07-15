Incidente nella notte a Catanzaro, auto prende fuoco dopo lo schianto contro un muro

Nella notte, intorno alle ore 02:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è intervenuta in viale Magna Græcia per l’incendio di un’autovettura a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, una Ford Focus, con il solo conducente a bordo, ha perso il controllo all’altezza della rotatoria in prossimità del deposito AMC, andando a impattare contro il muretto di delimitazione di una struttura abitativa. Dopo l’urto, il veicolo è stato interessato da un incendio.

Il conducente è riuscito ad abbandonare autonomamente l’autovettura. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione dell’incendio e la successiva messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Catanzaro per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.