Incidente a Reggio Calabria, auto si ribalta in pieno centro: Polizia Municipale, ambulanza e Vigili del Fuoco sul posto | FOTO

Momenti di paura questo pomeriggio a Reggio Calabria, all’incrocio tra via Cardinale Portanova e via Torrione, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. L’impatto, avvenuto in una zona particolarmente trafficata della città, ha richiamato l’attenzione di residenti, passanti e automobilisti in transito. A seguito dello scontro, una delle due vetture si è ribaltata su un fianco, creando inevitabili disagi alla circolazione e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Nonostante la dinamica abbia fatto temere conseguenze più gravi, il bilancio sarebbe fortunatamente contenuto: uno dei due conducenti avrebbe riportato soltanto lievi lesioni.

Auto ribaltata all’incrocio tra via Cardinale Portanova e via Torrione

La scena dell’auto ribaltata a Reggio Calabria ha destato preoccupazione tra quanti si trovavano nella zona al momento del sinistro. Il veicolo, finito su un lato dopo l’impatto, è rimasto fermo sulla carreggiata in attesa delle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. L’ambulanza ha prestato le prime cure al conducente rimasto lievemente ferito, mentre la Polizia Municipale sta effettuando i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica del sinistro.

Polizia al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro

Gli agenti della Polizia sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente tra due auto. Al momento sono in corso le verifiche per chiarire le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Tra gli elementi al vaglio ci sarebbero la posizione dei veicoli dopo l’impatto, il punto esatto della collisione e le condizioni della viabilità al momento dell’incidente. La ricostruzione sarà fondamentale per comprendere come una delle due auto sia finita ribaltata su un fianco dopo lo scontro.

Traffico rallentato e soccorsi sul posto

L’incidente ha provocato rallentamenti nella zona compresa tra via Cardinale Portanova e via Torrione, dove la presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha reso necessario prestare particolare attenzione alla circolazione. La strada è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso, rilievo e rimozione del veicolo. Il sinistro riporta l’attenzione sulla prudenza alla guida, soprattutto negli incroci cittadini più frequentati. A Reggio Calabria, anche un impatto tra due vetture può trasformarsi in una scena di forte apprensione, come accaduto nel pomeriggio, quando una delle auto coinvolte si è ribaltata lasciando fortunatamente solo ferite lievi.