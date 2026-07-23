Inchiesta “Jonny”, commerciante 64enne arrestato a Isola Capo Rizzuto

Condannato definitivamente per associazione mafiosa ed estorsione, dovrà scontare una pena residua di 2 anni, 10 mesi e 5 giorni nel carcere di Catanzaro

arresto carabinieri
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Eseguito dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni penali, nei confronti di un commerciante 64enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, condannato in via definitiva nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta ‘Jonny’, dovrà espiare la pena residua di 2 anni, 10 mesi e 5 giorni di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione, commessi tra Isola di Capo Rizzuto e Crotone a partire dal 2010. È stato trasferito nel carcere di Catanzaro.

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