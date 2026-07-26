Incendio sulla ferrovia nel Vibonese, centinaia di turisti rimasti bloccati e treni in ritardo

Centinaia di turisti sono bloccati ieri sera nelle stazioni della linea ferroviaria secondaria Tirrenica nel Vibonese per un incendio divampato tra Santa Domenica di Ricadi e Coccorino, frazione del Comune di Joppolo, nel Vibonese. Le fiamme, sviluppatesi nei pressi della stazione ferroviaria del piccolo centro costiero, avrebbero danneggiato alcuni cavi elettrici, costringendo alla sospensione del traffico ferroviario. Nessun problema, invece, sulla linea principale su cui il transito dei convogli è rimasta regolare.

Le conseguenze si sono fatte sentire lungo la fascia tirrenica del Vibonese. Decine di convogli sono stati fermati o hanno subito ritardi, mentre centinaia di passeggeri, molti dei quali diretti verso le principali località turistiche o in viaggio per fare rientro nelle proprie città di residenza, sono rimasti in attesa di notizie sull’evoluzione della situazione. Particolarmente critica la situazione a Tropea, dove un treno è rimasto fermo in stazione e numerosi viaggiatori hanno atteso ulteriori sviluppi sia sulla banchina che all’esterno dello scalo ferroviario.

Sul fronte dell’incendio, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate ore e ore nelle operazioni di spegnimento del vasto fronte di fiamma, alimentato dalla vegetazione secca e dalle elevate temperature che stanno interessando il territorio. La complessità dell’intervento ha richiesto anche il supporto delle forze dell’ordine e della comunità locale. Sul posto hanno operato due pattuglie dei Carabinieri per garantire la sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Presenti anche amministratori comunali, in particolare consiglieri locali, e numerosi volontari che stanno collaborando alle operazioni di contenimento dell’incendio. Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica sono proseguite senza sosta, mentre è rimasta alta l’attenzione sull’evoluzione del rogo e sui tempi che ci sono voluti per il ripristino della circolazione ferroviaria.