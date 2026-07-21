Incendio nella notte a Squillace, fiamme minacciano abitazioni e capannoni

Il rogo, divampato in località Impise, è stato domato dai Vigili del Fuoco dopo oltre cinque ore di intervento. Nessun ferito e nessun danno agli edifici

incendio squillace

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22:50, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute nel comune di Squillace (CZ), in località Impise, per un incendio di vegetazione sviluppatosi in un’area di macchia mediterranea. Le fiamme, favorite dalle condizioni ambientali, hanno minacciato diverse abitazioni e alcuni capannoni presenti nella zona.

Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere ed estinguere il rogo, impedendo il coinvolgimento delle strutture e garantendo la salvaguardia dell’incolumità dei residenti. Non si registrano danni a persone né a edifici. Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse alle ore 04:00 della mattinata odierna.

Leggi altri articoli di Catanzaro
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google