Incendio a Papasidero quasi domato dopo oltre 36 ore: bruciati circa 10 ettari

È stato quasi del tutto domato l’incendio boschivo appiccato nella notte del 20 luglio a Papasidero, nel Cosentino, e che aveva lambito il Santuario di Santa Maria di Costantinopoli. L’amministrazione comunale fa sapere che le fiamme non hanno provocato danni alle strutture del luogo di culto. Anche stamattina sul campo il direttore delle operazioni di spegnimento e volontari cittadini per tenere a bada l’avanzata dei roghi che hanno bruciato alberi ad alto fusto e macchia mediterranea. Per tutto il tempo dell’incendio non si sono registrati interventi di spegnimento con mezzi aerei, ma solo di squadre di terra di Calabria Verde. Il Comune attende un aggiornamento della stima dei danni che da ieri è ferma a circa 10 ettari di superficie percorsa dalle fiamme. Resta interdetta con ordinanza del sindaco l’area del fiume Lao dove sono presenti centri per attività sportiva outdoor.