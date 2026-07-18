Incendio a Enna, fiamme nella contrada Baronessa: rogo vicino all’ospedale Umberto I

Paura ad Enna per un incendio divampato nella zona della contrada Baronessa, nelle vicinanze del quadrivio da cui si diramano le principali arterie verso Enna alta, Pergusa, Caltanissetta e l’imbocco dell’autostrada. Il rogo, favorito dalle alte temperature e dalla presenza di un leggero vento, ha generato una vasta colonna di fumo visibile anche dalla parte alta della città. Le fiamme stanno avanzando in direzione dell’area dell’ospedale Umberto I, rendendo necessario un intervento immediato da parte delle squadre di emergenza.

Incendio a Enna, intervento di Vigili del fuoco e Protezione civile

Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, impegnate nelle operazioni di contenimento del fronte dell’incendio e nella messa in sicurezza della zona. A supporto degli interventi a terra è operativo anche un elicottero, utilizzato per contrastare la propagazione delle fiamme e impedire che il rogo possa avvicinarsi ulteriormente alle aree abitate. L’obiettivo principale dei soccorritori è circoscrivere l’incendio nella contrada Baronessa e ridurre il rischio che il fuoco possa raggiungere il centro abitato di Enna bassa.

Fumo visibile da Enna alta, paura per l’avanzata delle fiamme

La presenza di una colonna di fumo particolarmente evidente ha attirato l’attenzione dei residenti, con il rogo visibile anche da Enna alta. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da temperature elevate e vento, stanno rendendo più complessa la gestione dell’emergenza, favorendo la diffusione delle fiamme nell’area interessata. Le squadre impegnate stanno lavorando per contenere l’incendio e impedire che possa estendersi verso zone maggiormente esposte, in particolare in direzione dell’ospedale Umberto I e delle aree urbanizzate.

Traffico rallentato a Enna bassa per i mezzi di soccorso

L’incendio sta provocando anche disagi alla circolazione stradale. Si registrano infatti rallentamenti del traffico dovuti alla presenza dei mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le autorità locali hanno raccomandato agli automobilisti di utilizzare, quando possibile, percorsi alternativi, così da evitare interferenze con il lavoro delle squadre di emergenza. La richiesta è quella di prestare attenzione e di non ostacolare le attività dei soccorritori, impegnati nelle delicate operazioni per fermare l’avanzata delle fiamme.

Emergenza incendi in Sicilia, massima attenzione alle alte temperature

L’incendio di Enna bassa si inserisce in un quadro di particolare attenzione per il rischio incendi in Sicilia, soprattutto durante le giornate caratterizzate da temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco. La priorità resta quella di mettere in sicurezza le aree più vicine alle fiamme e proteggere le infrastrutture e le abitazioni presenti nella zona. Proseguono quindi gli interventi dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e dell’elicottero impegnato nelle operazioni aeree, con l’obiettivo di riportare la situazione sotto controllo nel più breve tempo possibile.