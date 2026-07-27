Incendio a Cirò, devastati circa 480 ettari: otto chilometri di territorio divorati dalle fiamme

Quasi 500 ettari di territorio distrutti, un fronte di fuoco esteso per circa otto chilometri e danni pesantissimi a oliveti, boschi, vigneti, orti, fauna selvatica e aziende agricole. Quella vissuta domenica 26 luglio è stata una delle giornate più drammatiche che la comunità di Cirò ricordi negli ultimi anni. Secondo un primo bilancio effettuato in serata insieme al direttore delle operazioni di spegnimento e ai Vigili del Fuoco, le fiamme hanno percorso complessivamente circa 480 ettari, cancellando in poche ore una parte rilevante del patrimonio agricolo e ambientale del territorio. Il rogo ha colpito un’area particolarmente vasta, estendendosi dalla località Coppa fino alla zona del semaforo e proseguendo poi verso Santa Venere. Il fuoco ha attraversato campagne, aree coltivate e spazi naturali, lasciando dietro di sé un territorio profondamente segnato. La portata dell’incendio va però oltre il dato numerico. A essere colpita è stata l’identità stessa di Cirò, fondata sul rapporto tra comunità, paesaggio, agricoltura e tradizioni rurali. Il danno interessa non soltanto l’ambiente, ma anche il lavoro e i sacrifici di tante famiglie che hanno visto compromesse produzioni costruite nel corso di anni.

Circa 480 ettari percorsi dal fuoco

Il primo resoconto dell’emergenza restituisce un quadro particolarmente grave. L’incendio di Cirò ha interessato un fronte di circa otto chilometri e ha devastato complessivamente circa 480 ettari. Le fiamme si sono sviluppate dalla località Coppa, hanno raggiunto l’area del semaforo e si sono poi spinte verso Santa Venere, attraversando una vasta porzione del territorio comunale. Nel loro percorso hanno distrutto oliveti, aree boscate, vigneti, coltivazioni e orti, colpendo anche la fauna selvatica e gli habitat naturali presenti nelle zone coinvolte. Il bilancio riguarda inoltre numerose aziende agricole, che in poche ore hanno visto andare in fumo il lavoro e i sacrifici di un’intera stagione. La perdita delle coltivazioni non rappresenta soltanto un danno immediato, ma può avere conseguenze più ampie per attività economiche strettamente legate alla terra e ai cicli produttivi. La stima iniziale potrà essere approfondita attraverso il monitoraggio che l’Amministrazione comunale intende proseguire nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire con maggiore precisione l’entità dei danni subiti dal territorio.

Il fronte dell’incendio esteso per otto chilometri

Uno degli elementi che evidenzia la gravità dell’emergenza è l’estensione del fronte di fuoco. Circa otto chilometri di territorio sono stati interessati dalle fiamme, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e coordinamento. La propagazione dell’incendio ha coinvolto aree differenti per caratteristiche e utilizzo. Zone agricole, coltivazioni, boschi e ambienti naturali sono stati attraversati dallo stesso fronte, rendendo necessaria una risposta articolata da parte delle squadre impegnate. L’estensione del rogo ha richiesto il coinvolgimento di numerose componenti del sistema di soccorso, con l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, dei volontari e degli operatori di Calabria Verde. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche due Canadair, nonostante le numerose emergenze che nello stesso momento stavano interessando il territorio regionale.

Due Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento

Il contributo dei due Canadair è stato particolarmente importante per affrontare un incendio di dimensioni così vaste. I velivoli sono riusciti a operare a Cirò nonostante il contemporaneo verificarsi di numerose emergenze in altre aree della Calabria. Il loro impiego ha affiancato il lavoro delle squadre presenti a terra, impegnate per l’intera giornata nel contenimento del fronte e nella protezione delle zone minacciate. Il coordinamento tra mezzi aerei e personale operativo ha rappresentato uno degli elementi centrali della risposta all’emergenza. La macchina dei soccorsi ha dovuto agire su un territorio ampio, segnato da coltivazioni, aree boscate e aziende agricole esposte al passaggio delle fiamme. Il sindaco Mario Sculco ha sottolineato il ruolo svolto da tutte le forze intervenute e ha rivolto un ringraziamento anche al direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva.

Il sindaco Mario Sculco segue l’emergenza per tutta la giornata

Il sindaco Mario Sculco ha seguito l’evolversi della situazione per l’intera giornata insieme agli assessori, ai consiglieri comunali, all’Ufficio Tecnico e alle autorità impegnate nelle operazioni di spegnimento e coordinamento. La presenza dell’Amministrazione comunale ha accompagnato tutte le fasi dell’emergenza, dalla diffusione del fuoco fino alla prima ricognizione dei danni effettuata in serata. Il sindaco ha quindi tracciato un primo bilancio dell’incendio, sottolineando sia la gravità delle perdite sia l’importanza del lavoro svolto da uomini e mezzi impegnati sul territorio. Sculco ha rivolto un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, ai volontari, agli operatori di Calabria Verde e a tutti coloro che hanno contribuito a fronteggiare la situazione.

Sculco ringrazia Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari

Nel suo intervento, il primo cittadino ha riconosciuto il lavoro svolto da tutte le persone coinvolte nella gestione dell’emergenza. “Un sentito grazie – dice – ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, ai volontari, agli operatori di Calabria Verde e al Direttore Generale Giuseppe Oliva che ha reso massimamente efficiente la macchina dei soccorsi, con il supporto prezioso di due Canadair che sono riusciti ad operare nonostante le numerose emergenze registrate in contemporanea sul territorio regionale, e a tutti coloro che hanno contribuito a fronteggiare una situazione di eccezionale gravità.” Le parole del sindaco evidenziano il ruolo determinante della collaborazione tra le diverse forze operative. In un contesto caratterizzato da un fronte molto esteso e dalla presenza simultanea di altre emergenze in Calabria, l’organizzazione degli interventi ha permesso di affrontare una situazione descritta come eccezionalmente grave. Il ringraziamento è stato esteso anche a chi ha operato sul campo in forma volontaria, contribuendo alle attività di spegnimento, assistenza e controllo del territorio.

Calabria Verde decisiva nella risposta all’emergenza

Tra le realtà impegnate nell’incendio, un ruolo essenziale è stato attribuito a Calabria Verde. Gli operatori dell’ente hanno partecipato alle attività di contenimento e spegnimento, inserendosi nel dispositivo coordinato insieme ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine e ai volontari. Il sindaco ha evidenziato in particolare il contributo del direttore generale Giuseppe Oliva, collegandolo all’efficienza della macchina dei soccorsi. L’intervento è stato reso ancora più complesso dalla vastità del territorio interessato e dalla necessità di distribuire uomini e mezzi lungo un fronte di circa otto chilometri. La presenza di molteplici soggetti operativi ha richiesto un coordinamento costante, indispensabile per affrontare il passaggio delle fiamme tra aree agricole, boscate e naturali.

Aziende agricole colpite e raccolti distrutti

Una delle conseguenze più gravi riguarda il settore agricolo. Il rogo ha colpito aziende, raccolti e produzioni che rappresentano una parte essenziale dell’economia e dell’identità di Cirò. Oliveti, vigneti, orti e altre coltivazioni sono stati attraversati dalle fiamme. In poche ore sono stati compromessi risultati costruiti attraverso il lavoro quotidiano di intere famiglie. La perdita non riguarda soltanto la stagione in corso. La distruzione di piante, terreni e strutture produttive può avere effetti che si prolungano nel tempo, rendendo necessario un percorso di recupero e ricostruzione. Per molte aziende agricole, il territorio non rappresenta soltanto il luogo nel quale si svolge l’attività economica, ma anche il patrimonio trasmesso tra generazioni. La devastazione provocata dall’incendio colpisce quindi sia la dimensione produttiva sia quella familiare e comunitaria.

Un danno economico, ambientale e morale

Il sindaco ha sottolineato come il bilancio non possa essere misurato soltanto attraverso il numero degli ettari percorsi dal fuoco. “Il danno economico – aggiunge il Primo cittadino – si accompagna ad una perdita ambientale e morale difficilmente quantificabile, che impoverisce l’intera comunità e ferisce uno dei patrimoni più preziosi del territorio.” La distruzione delle coltivazioni si unisce infatti alla perdita di boschi, habitat naturali e fauna selvatica. Il fuoco ha modificato profondamente il paesaggio e compromesso equilibri ambientali che non potranno essere ripristinati rapidamente. A questa dimensione si aggiunge il danno morale vissuto dalla comunità. Le immagini di campagne, vigneti e oliveti devastati rappresentano una ferita per un territorio che riconosce nell’agricoltura e nell’ambiente una parte importante della propria storia.

L’incendio colpisce l’identità del territorio di Cirò

L’emergenza ha assunto un valore particolarmente doloroso perché ha interessato elementi centrali dell’identità locale. Il territorio di Cirò è legato alle coltivazioni, al paesaggio rurale e al lavoro agricolo. La perdita di vaste aree non riguarda quindi soltanto la superficie bruciata, ma il rapporto costruito nel tempo tra la comunità e la propria terra. Il comunicato definisce l’incendio una ferita profonda, capace di colpire l’identità stessa del territorio e di imporre una riflessione collettiva. La devastazione di oliveti, vigneti, boschi e orti dimostra quanto il patrimonio naturale e produttivo possa essere vulnerabile. Ogni incendio sottrae risorse al futuro e compromette il lavoro di chi continua a investire nella tutela e nella coltivazione del territorio.

Sculco: “Serve un’assunzione di responsabilità collettiva”

Il sindaco ha rivolto un richiamo netto alla coscienza civile e alla responsabilità dell’intera comunità. “Chi colpisce il territorio con il fuoco – evidenzia ancora il Sindaco – non distrugge soltanto alberi e campagne, ma colpisce il lavoro degli agricoltori, la biodiversità, gli animali, il paesaggio e il futuro della comunità. Serve un’assunzione di responsabilità collettiva. È il momento di dire basta a gesti che nessuna coscienza civile dovrebbe nemmeno concepire.” La dichiarazione allarga il significato dell’incendio oltre i danni materiali. Il fuoco colpisce contemporaneamente l’economia agricola, l’ambiente, gli animali e le prospettive delle nuove generazioni. Il richiamo del primo cittadino è rivolto alla necessità di un cambiamento culturale, fondato su una maggiore consapevolezza del valore della terra e sulla condanna di comportamenti capaci di comprometterla.

“Non si può continuare a dichiarare guerra alla propria terra”

La riflessione proposta dall’Amministrazione comunale parte da una considerazione centrale: non si può continuare a dichiarare guerra al proprio territorio. Ogni incendio produce conseguenze che ricadono sull’intera comunità. I danni alle aziende agricole incidono sull’economia locale, mentre la perdita di boschi e habitat naturali impoverisce il patrimonio ambientale. La distruzione del paesaggio ha inoltre un impatto sulla memoria e sull’identità dei luoghi. Campagne e coltivazioni non sono soltanto spazi produttivi, ma elementi che raccontano la storia del territorio e il rapporto tra le generazioni. Per questa ragione, l’appello alla responsabilità non riguarda esclusivamente chi opera nelle emergenze o chi amministra il territorio. La tutela della terra viene presentata come un impegno collettivo.

Solidarietà dai Comuni di Cirò Marina, Melissa e Crucoli

Durante le ore più difficili dell’emergenza, l’Amministrazione comunale ha ricevuto numerosi attestati di solidarietà e vicinanza istituzionale. Un sostegno particolare è arrivato dai sindaci di Cirò Marina, Melissa e Crucoli, che hanno manifestato la propria partecipazione alla comunità colpita dall’incendio. Mario Sculco ha ringraziato i primi cittadini dei Comuni vicini a nome dell’intera comunità, riconoscendo la sensibilità dimostrata in un momento tanto complesso. La vicinanza istituzionale ha dato vita a una catena di solidarietà che ha accompagnato il lavoro delle forze impegnate nell’emergenza e il dolore delle persone danneggiate. Il coinvolgimento dei Comuni vicini conferma come gli effetti di un incendio di queste dimensioni superino i confini amministrativi e richiedano una risposta fondata sulla collaborazione territoriale.

Prosegue il monitoraggio delle aree devastate

Conclusa la fase più intensa delle operazioni, resta aperto il lavoro di ricognizione e monitoraggio. L’Amministrazione comunale di Cirò continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e a verificare i danni subiti dal territorio. La valutazione dovrà riguardare le aree agricole, i boschi, gli habitat naturali e le aziende coinvolte. Il monitoraggio sarà indispensabile per costruire un quadro più preciso delle conseguenze del rogo e per comprendere quali interventi potranno essere avviati. L’Amministrazione ha inoltre annunciato che sosterrà, per quanto di propria competenza, le aziende agricole e i cittadini colpiti dal devastante incendio. La prima stima di 480 ettari rappresenta quindi il punto di partenza di una ricognizione che dovrà proseguire anche dopo lo spegnimento delle fiamme.

Rinnovata anche nel 2026 l’ordinanza antincendi

L’Amministrazione comunale aveva rinnovato anche quest’anno l’ordinanza per la prevenzione degli incendi. Il provvedimento si inserisce nelle attività predisposte per ridurre i rischi durante la stagione estiva, quando le alte temperature e le condizioni del territorio aumentano la possibilità di propagazione delle fiamme. Nonostante le misure preventive, Cirò si è trovata ad affrontare una delle emergenze più gravi degli ultimi anni. La portata del rogo rafforza la necessità di mantenere alta l’attenzione, proseguire con il monitoraggio e promuovere una maggiore consapevolezza sul rispetto del territorio. La prevenzione non può infatti essere affidata soltanto alle ordinanze e ai controlli, ma richiede anche comportamenti responsabili e una diffusa coscienza civile.

Il sostegno alle aziende e ai cittadini colpiti

Il Comune ha assicurato che continuerà a sostenere, nei limiti delle proprie competenze, le aziende agricole e i cittadini danneggiati. Il primo passo sarà la ricognizione delle perdite. La vastità delle aree coinvolte e la varietà delle attività colpite rendono necessario un lavoro accurato per comprendere la reale portata dell’emergenza. Le conseguenze riguardano sia i danni immediati sia quelli destinati a manifestarsi nel tempo. La perdita di produzioni agricole, piante e habitat naturali può richiedere anni di lavoro prima di consentire un pieno recupero. Il sostegno annunciato dall’Amministrazione si inserisce quindi in un percorso che dovrà accompagnare la comunità anche dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento.

Sculco: “Difendere il territorio significa difendere noi stessi”

In chiusura, il sindaco ha espresso la speranza che l’incendio di domenica possa rappresentare l’ultima tragedia di una stagione già molto pesante per il patrimonio naturale. “La speranza – conclude Sculco – è che questa possa essere l’ultima tragedia di una stagione che ha già fatto pagare un prezzo troppo alto al nostro patrimonio naturale. Difendere il territorio significa difendere noi stessi, la nostra economia, la nostra storia e il futuro delle nuove generazioni.” Le parole del primo cittadino sintetizzano il significato attribuito alla tutela del territorio. Proteggere boschi, coltivazioni, fauna e paesaggio significa difendere l’economia locale, la memoria collettiva e le opportunità future. L’incendio che ha percorso circa 480 ettari lascia ora Cirò davanti alla necessità di affrontare i danni e avviare un percorso di ripresa.