Incendio a Cassano all’Ionio, il sindaco: “la situazione resta critica, siamo di nuovo in guerra”

“La situazione resta ancora critica. Siamo ancora e di nuovo in guerra. Abbiamo due squadre di Vigili del fuoco: una su San Nicola e una al Santuario della Madonna della Catena. Un modulo di antincendio boschivo. E tra poco arriverà un elicottero”. A dichiararlo è il sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini. Il territorio comunale è infatti interessato, dal pomeriggio di ieri, da un vasto incendio divampato in contrada ‘San Nicola’, alle porte del quartiere di Lauropoli. Le fiamme, ieri pomeriggio, hanno minacciato da vicino alcune abitazioni, tanto da spingere le autorità a far evacuare per precauzione diverse famiglie, le quali hanno poi potuto far rientro nelle proprie case già nel corso della serata.

“Ringrazio vivamente i Vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile, le squadre di Calabria Verde e i tanti volontari per l’umano aiuto che hanno fornito e che forniscono in queste ore difficili. Ieri abbiamo avuto momenti davvero difficili attorno all’hospice, e all’ex stazione. Anche in questo caso i Vigili del fuoco hanno riportato la situazione alla normalità. Un grazie anche ai cittadini per la solidarietà manifestata, per la vicinanza e per l’aiuto”.