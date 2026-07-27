Incendi in Sicilia, il governo Schifani stanzia 25 milioni di euro per l’emergenza

Il governo Schifani ha approvato in giunta un primo pacchetto di interventi del valore complessivo di 25 milioni di euro per contrastare gli effetti degli incendi della scorsa settimana in Sicilia. La misura punta a fornire una prima risposta economica ai territori colpiti dall’emergenza e alle attività produttive che hanno subito danni. Le risorse saranno suddivise tra gli interventi di Protezione civile e i ristori destinati alle imprese agricole. La decisione della giunta regionale rappresenta il primo passo finanziario annunciato dalla Regione Siciliana per affrontare le conseguenze dei roghi e sostenere le comunità interessate.

Quindici milioni di euro destinati agli interventi di Protezione civile

Del pacchetto complessivo approvato dal governo regionale, 15 milioni di euro saranno destinati agli interventi di Protezione civile. Questa parte dello stanziamento servirà a fronteggiare l’emergenza e ad avviare gli interventi ritenuti necessari nei territori colpiti dagli incendi. Il governo regionale ha scelto così di destinare la quota maggiore delle risorse alle attività direttamente connesse alla gestione dell’emergenza, con l’obiettivo dichiarato di assicurare una risposta immediata alle aree danneggiate.

Dieci milioni di ristori per le imprese agricole danneggiate

Gli altri 10 milioni di euro saranno destinati ai ristori per i danni subiti dalle imprese agricole siciliane. Il comparto agricolo rientra quindi tra i destinatari principali del primo pacchetto di aiuti predisposto dalla Regione. Lo stanziamento è rivolto alle attività produttive colpite dagli incendi e mira ad accompagnare la ripresa nei territori interessati. La scelta di prevedere una quota specifica per le imprese agricole sottolinea la volontà del governo regionale di intervenire non soltanto sul piano dell’emergenza, ma anche su quello della tutela del sistema produttivo.

L’emendamento al disegno di legge 1030 Stralcio IV

La proposta è contenuta in un emendamento che sarà inserito nel disegno di legge 1030 Stralcio IV, in discussione nei prossimi giorni all’Assemblea regionale siciliana. Il passaggio parlamentare sarà quindi necessario per inserire formalmente lo stanziamento nel provvedimento e rendere disponibili le risorse previste. Il pacchetto economico approvato dalla giunta regionale dovrà dunque proseguire il proprio iter all’Ars, dove il disegno di legge sarà esaminato nei prossimi giorni.

Schifani: intervento necessario per territori e attività produttive

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato la necessità di intervenire rapidamente per sostenere i territori e le attività produttive duramente colpiti dai roghi. Secondo il governatore, il provvedimento approvato dalla giunta vuole rappresentare anche un segnale rivolto alle comunità siciliane che hanno subito perdite rilevanti a causa degli incendi. La misura viene presentata come un primo stanziamento, destinato a garantire risorse immediate e ad avviare gli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza.

La dichiarazione integrale del presidente Renato Schifani

“Era necessario intervenire tempestivamente – afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – per sostenere i territori e le attività produttive duramente colpiti dagli incendi. Ma era necessario dare anche un segnale forte alle tante comunità siciliane che hanno subito ingenti perdite. La Regione – aggiunge il governatore – è al loro fianco e continuerà a fare la propria parte. Con questo primo stanziamento il mio governo assicura risorse immediate per fronteggiare l’emergenza e avviare rapidamente tutti gli interventi necessari per tutelare il nostro sistema produttivo e accompagnare la ripresa dei territori. Ringrazio ancora una volta – conclude il presidente Schifani – tutti i volontari, la Protezione civile regionale e i vigili del fuoco per il lavoro straordinario fatto in questi giorni, sono il volto migliore della Sicilia”.