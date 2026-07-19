Incendi in provincia di Messina, oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco: fiamme anche vicino all’Istituto Neurolesi

Dalla mattina di ieri, 18 luglio 2026, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti incendi di vegetazione. Al momento sono oltre 40 gli interventi espletati, dove diverse squadre hanno operato su tutto il territorio della provincia messinese. Di particolare rilievo l’incendio nelle immediate vicinanze dell’istituto neurolesi (per la precisione vicino eliporto dei colli Sarrizzo). Al momento la criticità è nella zona di Roccalumera, dove un vasto incendio sta interessando la frazione di Allume. Seguiranno aggiornamenti. Hanno operato 2 candair, 1 ericksson 65 e 1 falco.