Incendi in Calabria, Giannetta durissimo: “PD sciacallo. In Calabria nessun emergenza, è in tutto il Sud”

È scontro politico sull’emergenza incendi in Calabria. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Domenico Giannetta, respinge le critiche avanzate dal Partito Democratico e sostiene che i numerosi roghi registrati sul territorio siano riconducibili alle elevate temperature e a un fenomeno che interessa l’intero Meridione, non a responsabilità dell’amministrazione regionale. Secondo Giannetta, la Calabria non starebbe affrontando una situazione diversa da quella vissuta in altre regioni italiane ed europee, mentre il centrosinistra starebbe utilizzando gli incendi per alimentare lo scontro politico.

“Le dichiarazioni del Partito Democratico sono strumentali e totalmente slegate dalla realtà. In Calabria non esiste alcuna emergenza straordinaria. Siamo di fronte a un’estate torrida con temperature elevatissime che stanno alimentando roghi in tutto il Meridione – dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Domenico Giannetta – Gli incendi colpiscono indistintamente la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Sardegna, territori questi ultimi governati proprio dal centrosinistra. Il fenomeno è legato a fattori climatici globali e non a colpe dell’amministrazione locale.

Il rappresentante di Forza Italia accusa quindi il Pd di non mantenere il rispetto istituzionale che, a suo giudizio, caratterizzerebbe invece il confronto politico nelle altre aree colpite dagli incendi. “Ma mentre nelle altre regioni italiane e d’Europa colpite dal fuoco le forze politiche mantengono un doveroso rispetto istituzionale, in Calabria, e solo in Calabria, la sinistra non perde occasione per fare sciacallaggio. Nel resto d’Italia si affrontano le difficoltà climatiche con serietà, qui il Pd preferisce sfruttare i roghi per attaccare l’amministrazione regionale, dimostrando una miseria politica che non ha eguali nel resto del Paese”.

Giannetta richiama inoltre il lavoro svolto sul territorio da operatori, vigili del fuoco e volontari, impegnati nelle attività di spegnimento, messa in sicurezza e ripristino della normalità nelle zone interessate dai roghi. “È davvero insopportabile questa bassa propaganda politica sulla pelle del territorio, sollevare polemiche sterili, mentre questa amministrazione risponde con i fatti e con una strategia concreta. Il Pd specula mentre centinaia di operatori, vigili del fuoco e volontari lavorano senza sosta per garantire la sicurezza e riportare la normalità. Un’attività incessante e instancabile che è sotto gli occhi di tutti. È di cui dovremmo essere anche grati”.

Nel suo intervento, il capogruppo azzurro rivendica le misure adottate dalla Regione Calabria per contrastare gli incendi, indicando tra gli interventi principali il monitoraggio tecnologico attraverso i droni, il rafforzamento dei presidi territoriali e una politica di tolleranza zero contro i responsabili. “Di fronte a uno scenario globale così complesso, alimentato anche dall’azione criminale dei piromani, la Regione Calabria ha risposto invertendo la rotta rispetto al passato, introducendo il monitoraggio tecnologico con i droni, potenziando i presidi territoriali e applicando una severa politica di tolleranza zero”.

Giannetta assicura infine che l’attività di prevenzione e contrasto proseguirà con un impiego di uomini e mezzi che definisce senza precedenti, ribadendo la distanza tra l’azione dell’amministrazione regionale e le critiche del Partito Democratico. “Continueremo a lavorare sul campo, senza sosta e con un dispiegamento di forze senza precedenti, per difendere la nostra terra. I calabresi sanno distinguere chi lavora per proteggere l’ambiente da chi si ricorda di esistere solo quando c’è un’emergenza da sfruttare per fare becera propaganda. Le polemiche strumentali le lasciamo a chi non ha soluzioni da offrire”, conclude Giannetta.