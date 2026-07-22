Incendi in Calabria, AIDAA denuncia: “gatti usati come inneschi per appiccare i roghi”

“La Calabria brucia, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in queste ore per spegnere i roghi e la Protezione Civile ha annunciato di aver trovato tra gli inneschi anche dei gatti a cui vengono legati alla coda degli stracci imbevuti di liquido infiammabile per poi essere incendiati a fatti correre dove l’erba è alta per innescare i roghi che poi si diffondono a causa dell’erba alta e secca per il caldo di questi giorni. Sulla vicenda intervengono gli animalisti dell’ Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che annuncia la presentazione nei prossimi giorni di denunce in tutte le procure Calabresi ed annuncia una taglia di 1000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia rilasciata nei termini di legge alle forze dell’ordine p0ermetterà di individuare e far condannare in via definitiva il piromane o i piromani che fanno uso di gatti o altri animali che poi trovano la morte per innescare o alimentare roghi o incendi boschivi”. E’ questa la nota inviata dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA.