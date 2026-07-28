In Calabria nasce “Non più Soli”: attività in nove Comuni contro la solitudine degli anziani

Promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare la solitudine involontaria della popolazione anziana attraverso attività di aggregazione, laboratori, iniziative formative e occasioni di incontro. È l’obiettivo del progetto “Non più Soli e … Memorie in Cammino”, presentato a Paola all’interno del Museo di San Francesco da Paola. L’iniziativa è promossa dall’Ambito Territoriale Sociale n. 2 Paola-Cetraro, con il Comune di Paola nel ruolo di ente capofila, ed è realizzata dalla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde. Le attività coinvolgeranno tutti i nove Comuni dell’Ambito e saranno calibrate sulle specificità sociali e culturali di ciascuna comunità.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Francesca Magurno, sono intervenuti Emilio Pastore, assessore alle Politiche sociali del Comune di Paola; Annalisa Apicella, responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS n. 2; Marianna Andreoli, assistente sociale e referente del progetto; Leonardo Vulpitta, Silvia Corvese e Irene Cantisani, professionisti dell’équipe tecnica della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde, insieme alla presidente Emanuela Sassone. Nel corso del suo intervento, l’assessore Pastore ha evidenziato come il progetto sia stato ideato immaginando momenti di aggregazione sociale rivolti a una fascia della popolazione sempre più numerosa, ma anche sempre più esposta al rischio di solitudine: quella degli anziani del territorio.

Alla definizione dell’iniziativa ha contribuito anche l’esperienza già maturata nell’Ambito Paola-Cetraro attraverso i precedenti progetti dedicati ai minori e agli adolescenti. Annalisa Apicella ha rimarcato come l’incontro tra giovani e anziani, tra innovazione e tradizione, possa dare vita a una nuova narrazione dello stare insieme.

Dai laboratori cognitivi alla telecompagnia

Marianna Andreoli, che ha redatto il progetto, ne ha illustrato nel dettaglio obiettivi e attività. La finalità di “Non Più Soli e… Memorie in Cammino” è quella di “passare da un’ottica assistenzialista ad una partecipazione attiva dell’anziano”. Il programma prevede laboratori di stimolazione cognitiva e mnemotecniche, oltre a eventi di sensibilizzazione dedicati alla sicurezza, ai diritti e ai corretti stili di vita. Saranno organizzati anche momenti destinati alle attività pratiche, alla formazione e alla conoscenza dei pericoli che possono derivare dall’utilizzo delle tecnologie.

Tra le altre iniziative figurano percorsi narrativi e attività di raccolta delle memorie storiche locali, pensati per mantenere vivi i ricordi delle comunità. Sarà inoltre attivato un servizio di telecompagnia, con un numero dedicato che gli anziani potranno chiamare per sentirsi meno soli anche quando si trovano a casa. Il progetto comprende anche uscite socio-culturali, giornate di socializzazione e occasioni di incontro finalizzate alla conoscenza del territorio.

Attività diverse per ciascun Comune

La presidente della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde, Emanuela Sassone, ha ringraziato Marianna Andreoli, Annalisa Apicella e l’assessore Emilio Pastore per la fiducia riposta nella professionalità della Cooperativa. Ha inoltre sottolineato che ogni territorio avrà una propria specificità, poiché ciascun Comune possiede caratteristiche, storia e narrazione differenti. Al termine della parte istituzionale sono intervenuti educatori, formatori e musicoterapeuti coinvolti nel progetto, che hanno illustrato e mostrato concretamente alcune delle metodologie che saranno applicate durante le attività. Tra loro Leonardo Vulpitta, che ha parlato dell’importanza di accettare la condizione di anzianità senza perdere la speranza e la fiducia in sé stessi, e Irene Cantisani, che ha coinvolto i presenti in un esercizio di ice breaking dedicato alla coordinazione, all’integrazione e alle abilità motorie.

Al debutto ufficiale di Paola seguiranno le presentazioni dedicate agli altri Comuni dell’Ambito Paola-Cetraro. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 2 agosto alle 21:30 a Guardia Piemontese, sulla terrazza dell’Hotel Mediterraneo. Interverranno Gabriella Sconosciuto, assessora alle Politiche sociali di Guardia Piemontese; Annalisa Apicella, responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS 2 Paola-Cetraro; Marianna Andreoli, assistente sociale dell’ATS 2 e referente del progetto; Silvia Corvese, educatrice e team leader della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde. L’evento sarà animato dai professionisti del settore a cura della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde.