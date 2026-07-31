Imprese, Mancuso (FenImprese): “rappresentanza, formazione e innovazione sono le leve per la crescita del Paese”

Nel corso della trasmissione Spaziolibero TV su Rai 3, realizzata da Rai Parlamento, il Presidente nazionale di FenImprese, Luca Vincenzo Mancuso, ha posto l’attenzione sulle principali sfide che attendono il sistema produttivo italiano, ribadendo “il ruolo strategico delle organizzazioni di rappresentanza nel dare voce alle esigenze delle imprese e nel favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni”. Mancuso ha evidenziato come “la competitività delle aziende italiane richieda politiche capaci di sostenere investimenti, innovazione, semplificazione amministrativa e crescita, sottolineando che lo sviluppo economico passa anche attraverso una visione condivisa tra imprese e decisori pubblici. Particolare rilievo è stato attribuito al tema della formazione dei lavoratori, considerata un investimento imprescindibile per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro. L’aggiornamento continuo delle competenze, la qualificazione professionale e lo sviluppo del capitale umano rappresentano”, secondo il Presidente di FenImprese, “strumenti essenziali per aumentare la produttività delle imprese, favorire l’occupazione qualificata e accompagnare i processi di innovazione e transizione digitale”.

Nel suo intervento, il Presidente di FenImprese ha inoltre richiamato “l’importanza di rafforzare il tessuto delle piccole e medie imprese, autentica spina dorsale dell’economia nazionale, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione, sulla valorizzazione delle competenze, sulla cultura d’impresa e sulla capacità di affrontare con strumenti adeguati le sfide del contesto economico contemporaneo”. L’intervista conferma il ruolo di FenImprese come interlocutore qualificato nel dibattito sulle politiche economiche e industriali del Paese, con particolare attenzione alla crescita delle imprese, alla valorizzazione del lavoro e alla formazione quale fattore strategico di sviluppo.