“Il Terrazzo – Sapori di Calabria” conquista il cuore di Roma con cultura, sapori e identità

La Camera di Commercio di Cosenza porta nel cuore della Capitale la Calabria che innova, produce cultura e costruisce relazioni. Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice di Terrazza Caffarelli, affacciata sui Musei Capitolini e sul Campidoglio, la quinta edizione de “Il Terrazzo – Sapori di Calabria“, l’appuntamento annuale dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio attraverso un racconto che intreccia cultura, identità, enogastronomia e istituzioni.

Ad aprire la serata è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno, che ha illustrato il significato dell’iniziativa, quest’anno dedicata a Bernardino Telesio e Tommaso Campanella, due figure simbolo del pensiero europeo e dell’identità culturale calabrese.

Parola poi al Presidente Klaus Algieri, che ha evidenziato il filo conduttore scelto per questa quinta edizione: dopo il racconto della Calabria attraverso i suoi paesaggi, protagonista dell’edizione 2025, quest’anno il viaggio si è spostato sul patrimonio immateriale della regione, ripercorrendo il pensiero di figure come Gioacchino da Fiore, Bernardino Telesio, Tommaso Campanella e Antonio Serra, accomunate dalla capacità di influenzare il pensiero europeo e di anticipare temi ancora oggi di grande attualità, dalla centralità della persona alla tutela dell’ambiente, fino al valore della ricchezza prodotta dai territori.

“L’anno scorso abbiamo raccontato la Calabria attraverso i suoi luoghi; quest’anno abbiamo scelto di raccontarla attraverso un tema particolare: “Quando i filosofi tornano a parlare”. Perché la Calabria è anche una terra che ha contributo in maniera straordinaria alla costruzione del pensiero europeo. Se oggi parliamo di Agenda 2030, di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile, Telesio ci insegnava già secoli fa a osservare la natura per comprenderla e conservarla. Sono idee che hanno attraversato il tempo. Oggi il valore aggiunto è restare in Calabria, generare risorse qui e non altrove. È questa la Calabria che vogliamo raccontare: una terra che troppo spesso è stata descritta per ciò che mancava, dimenticando ciò che da sempre rappresenta e continua a offrire al Paese e all’Europa”

Al termine del suo intervento, il Presidente ha lasciato la parola al Giudice della Corte costituzionale Angelo Buscema, tra gli illustri ospiti presenti, per un indirizzo di saluto. All’iniziativa, come di consueto, hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle professioni, dell’impresa e della cultura, tra i quali: Un appuntamento che ha richiamato nella prestigiosa cornice di Terrazza Caffarelli autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali, del mondo accademico, economico e culturale, a testimonianza del crescente interesse verso un’iniziativa capace di raccontare la Calabria attraverso la sua identità, la sua storia e le sue eccellenze.

A seguire, la degustazione delle eccellenze agroalimentari calabresi ha valorizzato la qualità e la biodiversità delle produzioni regionali. Il percorso di degustazione è stato realizzato con la collaborazione di ARSAC, rappresentata all’evento dal Direttore Generale Fulvia Michela Caligiuri.

Particolarmente suggestivi i momenti teatrali dedicati a Bernardino Telesio e Tommaso Campanella, interpretati da attori che hanno dato voce ai due filosofi in un percorso culturale che ha accompagnato gli ospiti durante la serata. Protagoniste anche le rare edizioni originali delle loro opere, custodite dalla Biblioteca della Camera di Commercio di Cosenza.

Ancora una volta, “Il Terrazzo – Sapori di Calabria” si è confermato uno spazio di incontro e dialogo tra imprese, istituzioni e mondo della cultura, capace di promuovere un’immagine della Calabria fondata sulla qualità, sulla conoscenza e sulle sue eccellenze, nella straordinaria cornice di uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale.