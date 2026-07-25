Il Sindaco Vizzari in Città Metropolitana, la soddisfazione dei Consiglieri di San Roberto

Il primo cittadino entra nell’assemblea della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la lista di Forza Italia. Il gruppo di maggioranza: “un riconoscimento al suo percorso politico e amministrativo”

proclamazione consiglieri metropolitani 23 luglio 2026
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, è stato eletto consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la lista di Forza Italia. Un risultato politico accolto con grande entusiasmo dall’amministrazione locale e dalla comunità, che considera il nuovo incarico un motivo di orgoglio per l’intero territorio. Il gruppo di maggioranza Noi siamo San Roberto esprime soddisfazione per l’elezione del primo cittadino: “Esprimiamo grandissima soddisfazione per questo traguardo straordinario”.

La maggioranza comunale evidenzia inoltre il valore del percorso compiuto da Vizzari: “L’approdo di Roberto Vizzari in Consiglio Metropolitano è il naturale e giusto riconoscimento a un percorso politico e amministrativo impeccabile, fatto di dedizione quotidiana, grande competenza e presenza costante al servizio dei cittadini”.

Un collegamento diretto tra San Roberto e la Città Metropolitana

La presenza del sindaco nel Consiglio metropolitano viene considerata una garanzia per la tutela delle esigenze locali e un’opportunità per rafforzare il rapporto tra San Roberto e l’ente metropolitano. L’obiettivo sarà mettere a disposizione dell’intera provincia reggina l’esperienza amministrativa maturata sul territorio, lavorando per intercettare risorse decisive, promuovere lo sviluppo infrastrutturale e creare un canale diretto tra il Comune e la Città Metropolitana.

La nota si conclude con gli auguri di buon lavoro al nuovo consigliere: “Siamo certi che saprà mettere la sua profonda esperienza e le sue capacità strategiche al servizio di tutta la provincia reggina. A lui vanno i più cari auguri di buon lavoro dal Gruppo di maggioranza Noi siamo San Roberto, con la certezza che questa nuova affermazione si tradurrà in un beneficio concreto e tangibile per tutta la nostra comunità”.

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