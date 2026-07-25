Il Sindaco Vizzari in Città Metropolitana, la soddisfazione dei Consiglieri di San Roberto

Il sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, è stato eletto consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la lista di Forza Italia. Un risultato politico accolto con grande entusiasmo dall’amministrazione locale e dalla comunità, che considera il nuovo incarico un motivo di orgoglio per l’intero territorio. Il gruppo di maggioranza Noi siamo San Roberto esprime soddisfazione per l’elezione del primo cittadino: “Esprimiamo grandissima soddisfazione per questo traguardo straordinario”.

La maggioranza comunale evidenzia inoltre il valore del percorso compiuto da Vizzari: “L’approdo di Roberto Vizzari in Consiglio Metropolitano è il naturale e giusto riconoscimento a un percorso politico e amministrativo impeccabile, fatto di dedizione quotidiana, grande competenza e presenza costante al servizio dei cittadini”.

Un collegamento diretto tra San Roberto e la Città Metropolitana

La presenza del sindaco nel Consiglio metropolitano viene considerata una garanzia per la tutela delle esigenze locali e un’opportunità per rafforzare il rapporto tra San Roberto e l’ente metropolitano. L’obiettivo sarà mettere a disposizione dell’intera provincia reggina l’esperienza amministrativa maturata sul territorio, lavorando per intercettare risorse decisive, promuovere lo sviluppo infrastrutturale e creare un canale diretto tra il Comune e la Città Metropolitana.

La nota si conclude con gli auguri di buon lavoro al nuovo consigliere: “Siamo certi che saprà mettere la sua profonda esperienza e le sue capacità strategiche al servizio di tutta la provincia reggina. A lui vanno i più cari auguri di buon lavoro dal Gruppo di maggioranza Noi siamo San Roberto, con la certezza che questa nuova affermazione si tradurrà in un beneficio concreto e tangibile per tutta la nostra comunità”.