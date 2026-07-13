Il riscatto del Mediterraneo: la filosofia di Enzo Siviero su Ponte sullo Stretto, Calabria e Sicilia con il sogno di un futuro migliore

L’idea di connettere due sponde non è mai soltanto una questione di calcoli ingegneristici, cemento o tonnellate di acciaio. Nella intervista rilasciata questa mattina ai microfoni di StrettoWeb dal prof. Enzo Siviero, emerge una narrazione che scava ben oltre la superficie del dibattito politico e tecnico per toccare le corde dell’anima di un intero popolo. Il celebre progettista, nonché rettore dell’Università telematica eCampus, ci invita a guardare al Ponte sullo Stretto con occhi nuovi, spogliati dal pregiudizio e illuminati dalla filosofia del costruire. Per Siviero, unire stabilmente la Calabria e Sicilia significa sanare una storica ferita geografica e sociale, dando inizio a un capitolo inedito e rivoluzionario per il futuro del Mezzogiorno.

Ponti culturali e l’anima del Mediterraneo

Conosciuto a livello internazionale come un costruttore di ponti non solo materiali, ma soprattutto culturali e spirituali, il professore trasforma l’infrastruttura nel manifesto di una ritrovata identità. Il Ponte sullo Stretto di Messina diventa così il simbolo di un baricentro geopolitico ritrovato, un luogo sacro in cui l’Europa si specchia nel suo mare più antico e riscopre le proprie radici di civiltà. Questa maestosa opera non serve semplicemente a velocizzare il transito di merci, treni ed autovetture, ma rappresenta l’atto supremo di ricongiungere ciò che la natura ha separato, creando un legame indissolubile tra culture sorelle che per troppo tempo hanno vissuto un isolamento forzato e penalizzante.

Una nuova primavera per lo sviluppo del Sud Italia

Il cuore del dialogo intimo e appassionato tra Caridi e Siviero tocca le corde del riscatto sociale, economico e generazionale. Lo sviluppo del Sud Italia non può più prescindere da una visione audace che restituisca dignità, fiducia e prospettive ai giovani e alle imprese del territorio. Attraverso le parole vibranti dell’ingegnere, la cantierizzazione e la nascita dell’opera si configurano come il motore trainante di una vera e propria rinascita occupazionale. La Calabria e la Sicilia smettono finalmente di essere considerate le periferie d’Europa per assumere il ruolo naturale di piattaforma logistica ed energetica strategica nel cuore del bacino euro-mediterraneo, invertendo in modo definitivo la dolorosa rotta dell’emigrazione giovanile.

Un messaggio di speranza oltre il pregiudizio

Ascoltare questa profonda riflessione a tutto campo significa comprendere che il destino di una terra si decide attraverso la forza e il coraggio delle sue idee più grandi. Il prof. Enzo Siviero lancia un messaggio potente che supera le barriere ideologiche e i localismi per abbracciare la pura filosofia del fare, del creare valore e dell’unire le diversità. L’intervista completa, disponibile sul canale YouTube ufficiale di StrettoWeb, offre una preziosa chiave di lettura filosofica per chiunque voglia guardare al domani con autentico ottimismo. È giunto il momento di superare le paure del passato e di accogliere l’infrastruttura come l’orizzonte concreto di un Mezzogiorno che finalmente reclama il proprio avvenire.