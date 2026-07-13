Il “Reggio Calabria Day” celebra due eccellenze della sanità reggina | NOMI

Una serata all’insegna del riconoscimento del merito e dell’impegno al servizio della comunità si è svolta ieri sera presso il Circolo Polimeni di Reggio Calabria, dove, nell’ambito della XXIII edizione del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, sono stati premiati due autorevoli rappresentanti della sanità reggina: il dottor Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, e il dottor Vincenzo Nociti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici e presidente dell’Hospice Via delle Stelle.

Un riconoscimento che celebra due professionalità che, con competenza, dedizione e spirito di servizio, rappresentano un punto di riferimento per il territorio.

Al dottor Pasquale Veneziano il premio è stato conferito quale presidente dell’Ordine dei Medici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, “in riconoscimento del suo eccezionale impegno nella promozione della salute pubblica e della professione medica“. La motivazione evidenzia come la sua leadership abbia guidato l’Ordine in un periodo caratterizzato da sfide senza precedenti, dimostrando una straordinaria capacità di affrontare le difficoltà con determinazione e visione.

Nel corso del suo mandato, il dottor Veneziano ha lavorato instancabilmente per garantire elevati standard di formazione e aggiornamento professionale ai medici, promuovendo iniziative che hanno contribuito a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria nella comunità reggina. Un impegno che si è tradotto anche in campagne di sensibilizzazione, progetti di prevenzione e collaborazioni con le istituzioni locali, favorendo la costruzione di una rete di supporto sempre più efficace per i cittadini.

Il premio conferito al dottor Vincenzo Nociti rappresenta invece un tributo al suo instancabile lavoro alla guida dell’Hospice Via delle Stelle, una struttura divenuta negli anni una vera eccellenza della città di Reggio Calabria nel campo delle cure palliative e dell’assistenza ai malati più fragili. Grazie alla sua sensibilità, alla sua competenza professionale e alla capacità di coniugare umanità e organizzazione, l’Hospice è oggi un modello di assistenza che pone al centro la dignità della persona e il sostegno alle famiglie nei momenti più delicati della vita.

Da sempre impegnato anche all’interno dell’Ordine dei Medici oggi nel ruolo di vicepresidente, il dottor Nociti si distingue per la costante attenzione ai temi dell’etica professionale, della formazione e del miglioramento dei servizi sanitari, offrendo un contributo concreto alla crescita della sanità reggina e alla valorizzazione della professione medica.

La premiazione di Veneziano e Nociti assume così un significato che va oltre il riconoscimento personale: rappresenta l’omaggio a due figure che, con percorsi diversi ma accomunati dagli stessi valori di responsabilità, competenza e servizio, continuano ogni giorno a dare prestigio alla medicina reggina e a lavorare per il bene della collettività.

Due professionalità preziose del territorio, che con il loro operato contribuiscono a rendere più forte e autorevole il sistema sanitario della città metropolitana di Reggio Calabria.