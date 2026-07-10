Il reggino Ivan Tripodi è il nuovo vice presidente del fondo pensioni Bnl/Bnpparibas

A seguito del rinnovo scaturito dalle recenti elezioni, si è insediato, a Roma, il nuovo Consiglio d’Amministrazione del Fondo Pensioni Bnl – Gruppo Bnp Paribas, importante ente che conta quasi 15.000 aderenti tra dipendenti in servizio, aggregati e familiari. La seduta inaugurale della consiliatura aveva all’ordine del giorno l’elezione dei nuovi vertici che guideranno l’ente nel quinquennio 2026-2031: Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, è stato eletto all’unanimità Vice Presidente del Fondo Pensioni Bnl/Bnp Paribas su indicazione unanime delle sigle sindacali.

Il Fondo Pensioni Bnl – Gruppo Bnp Paribas rappresenta un elemento fondamentale del welfare aziendale

“Il Fondo Pensioni Bnl – Gruppo Bnp Paribas rappresenta un elemento fondamentale del welfare aziendale poiché gestisce un ingente patrimonio finalizzato ad erogare trattamenti previdenziali complementari alla previdenza obbligatoria che, in particolar modo per le nuove generazioni, sarà assolutamente insufficiente a garantire l’indispensabile serenità nell’età pensionistica. La previdenza complementare sta vivendo una fase di forti e sostanziali cambiamenti normativi e legislativi ed ha assunto un ruolo di centralità nelle scelte politiche del Governo e del Parlamento“, c’è scritto in una nota.

“E’, pertanto, necessario un forte presidio del settore finalizzato a rafforzare il ruolo della previdenza integrativa quale secondo e fondamentale pilastro del sistema pensionistico del nostro Paese. L’elezione di Ivan Tripodi nel ruolo di Vice Presidente del Fondo Pensioni Bnl è un importante riconoscimento che corona una lunga esperienza nel campo della previdenza complementare e inorgoglisce la nostra comunità poiché, grazie alle sue riconosciute capacità e competenze, rappresenterà certamente un valore aggiunto al servizio di tutti i dipendenti della Bnl, del Gruppo Bnp Paribas e degli iscritti al Fondo Pensioni”, conclude la nota.