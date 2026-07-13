Il reggino Alessandro Collosi conquista il Fight4 Cage Edition

Alessandro Collosi della MyB Gym di Reggio Calabria infiamma la gabbia del Fight4 Cage Edition, uno degli eventi MMA più importanti del Sud Italia, conquistando una vittoria convincente per decisione unanime contro l’esperto atleta di casa Andrea Tarroni. Dopo la spettacolare sottomissione per Rear Naked Choke di Roma del mese scorso, Collosi ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria crescita. Questa volta, di fronte a un grappler esperto come Tarroni, il reggino ha portato in gabbia uno stile diverso, imponendo un volume di striking impressionante per qualità e quantità. Ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine, conquistando i giudici con una prestazione matura e intelligente. Al termine di tre round combattuti, i giudici hanno decretato la vittoria per decisione unanime. Record aggiornato a 4-1-0.

“Sono veramente orgoglioso di Alessandro”, dichiara il coach Francesco Giovanni Fragalà. “Solo un mese fa chiudeva il match a Roma con una submission al terzo round, oggi a Napoli domina in striking contro un grappler forte come Tarroni. Questo è il segnale più bello: sta diventando un atleta completo, capace di adattarsi e di applicare strategie diverse con grande intelligenza. Dalla vittoria per sottomissione di Roma alla prestazione convincente di oggi, sta scrivendo una bella storia fatta di sacrifici, dedizione e risultati concreti. Sono felice di vedere quanto sta migliorando sia tecnicamente che mentalmente. La MyB Gym continua a crescere insieme a lui”. “La palestra reggina si conferma un punto di riferimento solido per le MMA, il grappling e il Brazilian Jiu-Jitsu in Calabria”, conclude la nota.