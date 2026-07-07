Il programma dell’Estate 2026 a Seminara, il sindaco: “concerti e serate, ci sarà Rocco Hunt” | INTERVISTA

Il sindaco di Seminara, Giovanni Piccolo, illustra un programma estivo di livello, in quello che è l’ultimo anno del suo mandato. La stagione prevede concerti di rilievo nazionale, tra cui i Cugini di Campagna e Rocco Hunt, affiancati da eventi che valorizzano le tradizioni religiose e le frazioni locali. Oltre alla musica, l’amministrazione punta sul rilancio della ceramica artistica e sull’accoglienza turistica, con la famosa spiaggia di Cala Janculla.

Intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, il sindaco Piccolo ha dichiarato: “partiremo il prossimo 16 luglio con i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, con i Cugini di Campagna. Poi un Ferragosto di fuoco, il 15 agosto, con il format che è stato più seguito del 2025, Voglio tornare negli anni 90. A breve sarà ufficializzato anche il concerto di Barriterri. Il 27 luglio a Sant’Anna ci sarà il concerto di Marco Calone, un neomelodico bravissimo. Il clou sarà il 12 agosto col concerto di Rocco H che è uno dei più importanti artisti italiani“.