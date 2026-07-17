Il presidente Metsola elogia Giusi Princi: “sei una grande rappresentante della Calabria”. L’europarlamentare: “ti aspetto a Reggio” | VIDEO

Un riconoscimento personale e politico rivolto alla Calabria e al lavoro svolto nelle istituzioni europee. Durante un incontro al Parlamento europeo, in occasione dei saluti per l’estate, il presidente Roberta Metsola ha espresso parole di affetto e apprezzamento nei confronti dell’eurodeputato Giusi Princi. Metsola, rivolgendosi direttamente a Princi, ha dichiarato: “sei un’amica, sei una grande rappresentante della Calabria, ho conosciuto la tua regione tramite te. Buona estate”.

La risposta di Giusi Princi a Roberta Metsola

L’eurodeputato ha risposto ringraziando la presidente per le parole ricevute e definendole un’importante attestazione di affetto e di stima. Princi ha scritto sui social: “grazie, Presidente Metsola. Grazie, Roberta. Le tue parole sono per me un’attestazione di affetto e di stima che custodirò con orgoglio. Sei l’immagine più bella e più autentica di un’Europa umana e pragmatica, vicina ai territori e alle persone. Un’Europa che parla ai giovani e li ascolta davvero. Continuerò a lavorare con lo stesso impegno, ogni giorno, per portare questa Europa in Calabria e nel Sud Italia”. Durante il breve video, Princi invita il presidente del parlamento europeo a Reggio Calabria: “ti aspetto nella mia città”.