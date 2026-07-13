Il peperoncino di Calabria protagonista al Castello di Serragiumenta (Cosenza) | VIDEO

Il peperoncino di Calabria si aggiudica un rinomato ed ufficiale riconoscimento presso la suggestiva sede del Castello di Serragiumenta (Altomonte, Cosenza), che ha visto vivere una serata all’insegna del gusto e della tradizione. Ad accogliere il nutrito parterre di ospiti, misti a produttori e rappresentanti di filiera, il presidente del consorzio Pietro Serra, che ha ripercorso le tappe del lungo iter impiegato per l’ottenimento dell’IGP, il prodotto di gastronomia calabrese per eccellenza. “Felicissimi di aver presenziato a questa bellissima serata, la serata del peperoncino IGP, rappresentando insieme a 5 province il prodotto identitario della nostra regione Calabria” le parole nell’intervista a margine del servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

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