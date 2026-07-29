Il Palermo si assicura un esperto difensore: Federico Barba è rosanero

Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo. L’esperto difensore 32enne torna in Italia dopo le esperienze con gli indonesiani del PERSIB Bandung e del Sion. Difensore centrale di 188 centimetri, all’occorrenza anche terzino sinistro, vanta una lunga carriera tra Serie A e B. Empoli, Benevento, Pisa e Como le avventure più importanti in Italia, oltre a quelle spagnole di Gijon e Valladolid. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico Barba, svincolatosi dal PERSIB Bandung. Oggi, al termine dell’allenamento mattutino, il calciatore rosanero sarà presentato in conferenza stampa. A Federico il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge in una nota ufficiale.