Il Palermo sbarca in Australia per la prima volta: nasce Casa Sicilia | DETTAGLI

Per la prima volta nella sua storia il Palermo FC volerà in Australia per una campagna che unirà calcio, identità e il legame profondo tra Palermo, la Sicilia e le migliaia di persone che nel Western Australia continuano a custodire le proprie radici. L’iniziativa si svolgerà nell’ambito di Calcio Italiano a Perth, il festival dedicato alla celebrazione del meglio del calcio italiano nel Western Australia, con l’obiettivo di costruire un ponte tra il Club rosanero e l’intera comunità siciliana e italo-australiana: dalle famiglie di emigrati alle nuove generazioni nate in Australia, fino a tutti coloro che si riconoscono nei valori, nei colori e nelle tradizioni della Sicilia.

Il Palermo arriverà in Australia non soltanto come squadra di calcio, ma anche come simbolo di appartenenza e ambasciatore di una Sicilia contemporanea, capace di unire sport, cultura, creatività, sapori e ospitalità. Durante la campagna australiana, la squadra sarà protagonista di due appuntamenti di prestigio a Perth: l’Anglo-Palermitan Trophy contro il Melbourne City, in programma il 7 agosto al Sam Kerr Football Centre, e la sfida contro la Juventus, prevista per l’11 agosto all’HBF Stadium.

Oltre alle gare, il Club proporrà un programma di attività rivolto a famiglie, giovani calciatori, tifosi e comunità locali, con eventi sportivi, partecipazioni di rappresentanti rosanero, intrattenimento e iniziative culturali e sociali.

Casa Sicilia, il cuore della presenza rosanero a Fremantle

Il centro della campagna sarà Casa Sicilia, il quartier generale temporaneo del Palermo FC ospitato dal 5 al 10 agosto a Gage Roads, nella città di Fremantle. La scelta della località non è casuale: Fremantle è storicamente legata ai primi insediamenti siciliani nel Western Australia e ancora oggi rappresenta un luogo nel quale l’eredità della cultura siciliana vive nelle storie familiari, nei rapporti sociali, nelle tradizioni e nella vita della comunità.

Per diversi giorni Casa Sicilia diventerà un punto d’incontro aperto e riconoscibile, una vera “casa lontano da casa” nella quale vivere lo spirito della Sicilia attraverso il calcio, la musica, il cibo, i racconti e la condivisione. All’interno dello spazio sarà possibile incontrare i rappresentanti del Club, a partire dall’allenatore Filippo Inzaghi, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, oltre ai calciatori della prima squadra e ad alcune delle più grandi leggende della storia del Palermo, tra cui Amauri e Fabrizio Miccoli.

La Festa Siciliana al Fremantle Oval

Domenica 9 agosto, il Palermo FC sarà inoltre protagonista della Festa Siciliana al Fremantle Oval, realizzata in collaborazione con la City of Fremantle, Tourism Western Australia e il Fremantle City Football Club. La manifestazione, gratuita e aperta alla comunità, celebrerà il calcio come sport e simbolo comunitario, riunendo giovani calciatori, famiglie e appassionati per una mattinata dedicata al calcio e alla cultura italiana. I tifosi avranno l’opportunità di incontrare la squadra del Palermo FC, vedere da vicino alcune leggende del Club e partecipare alle attività organizzate in uno degli impianti sportivi più iconici del Western Australia.

Casa Sicilia proporrà ogni giorno un’esperienza diversa, con musica dal vivo, DJ set, incontri, attività aperte al pubblico, momenti di incontro con i protagonisti, degustazioni, contenuti speciali e occasioni di aggregazione per la comunità. Grande attenzione sarà dedicata al racconto dell’identità siciliana e alle voci degli australiani di origine italiana e siciliana, invitati a condividere ricordi e storie di famiglia che hanno contribuito a costruire un legame duraturo tra la Sicilia e l’Australia.

Tra le iniziative previste ci saranno anche esperienze dedicate ai colori, ai profumi e alle eccellenze dell’isola, con installazioni e momenti immersivi ispirati agli agrumi siciliani e all’identità unica di Palermo. Presenti inoltre un’area merchandising rosanero, spazi fotografici, giochi e installazioni pensate per coinvolgere adulti e bambini. Con il sostegno di Tourism Western Australia, Fremantle si tingerà di rosa per accogliere il Palermo FC e celebrare il legame storico tra il Western Australia, Palermo e la Sicilia. Allestimenti e iniziative diffuse in tutta la città trasformeranno Fremantle in una destinazione rosanero, offrendo un’esperienza memorabile ai visitatori e alla comunità locale.

Un’eredità destinata a durare

La campagna australiana del Palermo FC punta a lasciare un segno anche oltre la conclusione degli eventi, attraverso nuove relazioni con associazioni, istituzioni, scuole calcio e imprese locali, una comunità rosanero australiana ancora più unita e un dialogo continuo tra Palermo e il Western Australia. Per una settimana Palermo, Perth e Fremantle saranno più vicine che mai. Non soltanto attraverso il calcio, ma grazie alle persone, alle storie e a quel senso di appartenenza capace di attraversare oceani e generazioni.