Il Palermo presenta le divise della nuova stagione firmate Puma: ritorna il nero

PUMA e il Palermo FC presentano il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nel corso della stagione 2026/27. La novità più rilevante è il ritorno del nero, elemento distintivo che si affianca al tradizionale rosa e segna un’evoluzione nell’identità visiva del Club. Un ritorno dirompente, fuori dagli schemi, che si sprigiona con linee irregolari e inaspettate: graffi e saette che “squarciano” la maglia con la loro potenza incontenibile e donano al look una dimensione straordinariamente dinamica.

Da questa visione nasce “Marked in Black”, il concept che accompagna il lancio della nuova maglia Home. Il nero diventa un segno identitario, una traccia che emerge dall’interno e racconta la personalità di chi indossa questi colori. Ogni dettaglio nero richiama l’attitudine di chi non ha paura di superare i propri limiti e andare oltre i propri confini, di chi non teme di sporcarsi con i segni della battaglia e, anzi, li sfoggia come cicatrici: prove di coraggio, appartenenza e identità. Il rosa resta il cuore pulsante, ma è attraversato da una forza nuova, viscerale. Una forza che è sempre esistita e che oggi, incontenibile, riesplode in tutta la sua fierezza: l’espressione autentica di un’energia che appartiene al Club, alla squadra e ai suoi tifosi.

Design, dettagli e materiali sostenibili

Il design del nuovo Home Kit combina le tonalità Team Light Pink e Wild Pink con dettagli Puma Black, dando vita a un’estetica contemporanea che valorizza i colori simbolo del Club. La maglia è caratterizzata da un elegante colletto a V reinterpretato in chiave moderna e da maniche bicolore che sottolineano il contrasto cromatico e il dinamismo del design. Sul retro del colletto trova spazio la scritta PALERMO, un segno identitario che celebra il legame tra il Club, la città e la sua comunità.

La nuova maglia Home del Palermo FC, dalla vestibilità regular, è realizzata in 100% poliestere riciclato e integra la tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, progettata per garantire comfort e prestazioni ottimali. Grazie all’innovativa tecnologia RE:FIBRE di PUMA, il capo contiene almeno il 95% di materiali riciclati, a conferma dell’impegno verso una produzione sempre più sostenibile. Il nuovo Home Kit del Palermo FC è disponibile da oggi negli store ufficiali del Club e presso selezionati retailer.