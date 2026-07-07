Il Padel internazionale arriva in Calabria con il torneo FIP Promises | INFO

La Calabria si prepara ad accogliere un evento storico per il panorama sportivo regionale: dal 10 al 12 luglio 2026, il padel club Globo Padel ospiterà il Torneo Internazionale FIP Promises, tappa ufficiale del circuito giovanile promosso dalla Federazione Internazionale Padel (FIP). Si tratta del primo torneo internazionale di padel organizzato in Calabria, un traguardo significativo che conferma la crescita del movimento sportivo regionale e la capacità del territorio di attrarre manifestazioni di rilievo internazionale.

Il FIP Promises è il circuito giovanile dedicato ai talenti emergenti del padel mondiale e coinvolge atleti provenienti da numerosi Paesi. A Cittanova scenderanno in campo le categorie Under 14, Under 16 e Under 18, dando vita a tre giorni di competizioni ad alta intensità tecnica e agonistica.

L’assegnazione del torneo rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal Globo Padel e costituisce un momento di grande valore per tutto il territorio calabrese, che per la prima volta ospita una manifestazione inserita nel calendario internazionale della FIP. L’evento contribuirà inoltre a promuovere il territorio di Cittanova e della Calabria attraverso lo sport, favorendo la partecipazione di atleti, tecnici, famiglie e appassionati provenienti da diverse regioni.

L’appuntamento del 10, 11 e 12 luglio si preannuncia come una grande festa del padel giovanile, all’insegna dei valori dello sport, della crescita, del confronto internazionale e della valorizzazione dei giovani talenti. Il Globo Padel invita appassionati, famiglie e curiosi a partecipare a quello che sarà un weekend di sport, spettacolo e condivisione, destinato a scrivere una pagina importante nella storia del padel calabrese.