Il Ministero del Turismo guarda a Reggio Calabria, autorizzati 3 Corsi della Confcommercio reggina: 50 ore di formazione. Tutte le INFO

Tre percorsi di aggiornamento professionale dedicati alle guide turistiche, per un totale di cinquanta ore di formazione, sono stati autorizzati dal Ministero del Turismo. La proposta è stata progettata da Confcommercio Reggio Calabria con l’obiettivo di rafforzare le competenze di chi racconta e interpreta il patrimonio del territorio. I corsi si svolgeranno a novembre 2026, gennaio e febbraio 2027 e saranno dedicati alla comunicazione del territorio, all’intelligenza artificiale applicata alla professione e alla progettazione dello sviluppo turistico locale. Nel loro insieme, i tre percorsi consentiranno di raggiungere le cinquanta ore di aggiornamento richieste alle guide turistiche per il mantenimento dei requisiti professionali. La partecipazione sarà aperta anche agli altri operatori del turismo interessati ad aggiornare e ampliare le proprie competenze.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che raccontare un territorio non significhi soltanto conoscerne la storia. La professione richiede la capacità di leggere i luoghi, riconoscere i legami tra patrimonio e comunità e restituire ai visitatori un’immagine corretta, viva e autorevole della destinazione. “Il riconoscimento del Ministero conferma la qualità di una proposta nata dall’esperienza maturata sul territorio e dal confronto con le guide – dichiara il direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Fabio Giubilo –. Il suo valore va oltre i singoli corsi: afferma che la costruzione di una destinazione passa anche dalla preparazione di chi ne interpreta il patrimonio e ne restituisce l’identità ai visitatori. Le guide sono parte dell’infrastruttura culturale e professionale dell’accoglienza. Investire sulla loro formazione significa rafforzare la credibilità del territorio”.

Il progetto di Confguide Reggio Calabria

Il progetto è maturato all’interno di Confguide Reggio Calabria, la categoria delle guide abilitate costituita in seno a Confcommercio e inserita nella rete nazionale Confguide. Il gruppo, presieduto da Francesca Mangiola, opera da oltre un anno per la tutela della professione, il contrasto all’abusivismo, l’aggiornamento professionale e la condivisione delle competenze. “La guida turistica ha il dovere di aggiornarsi continuamente ampliando le proprie conoscenze ed usando linguaggi sempre più inclusivi ed in linea con i tempi – sottolinea la presidente Francesca Mangiola – Questi corsi di formazione nascono da questa consapevolezza ed intendono offrire ai professionisti del settore la possibilità di condividere il proprio sapere utilizzando strumenti e linguaggi contemporanei”.

I contenuti dei corsi puntano a mettere a disposizione dei professionisti strumenti aggiornati per comunicare il patrimonio, utilizzare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e contribuire alla progettazione dello sviluppo turistico locale. L’iniziativa è il risultato del lavoro congiunto del gruppo Confguide e dell’area formazione di Confcommercio Reggio Calabria, coordinata dal responsabile Giampiero Sartiani. La formazione si inserisce nel percorso di marketing territoriale promosso da Confcommercio Reggio Calabria attraverso Visit Reggio Calabria, l’Infopoint del Lungomare Falcomatà e la rete delle imprese e dei professionisti dell’accoglienza.