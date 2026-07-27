Il Maestro orafo Michele Affidato è cittadino onorario di Gioia Tauro

La Città di Gioia Tauro ha conferito la cittadinanza onoraria al maestro orafo Michele Affidato, attribuendogli uno dei più alti riconoscimenti civici riservati dall’Amministrazione comunale alle personalità che, attraverso il proprio operato, hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale e alla valorizzazione dell’immagine del territorio. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Sant’Ippolito, nell’ambito del Premio civico nazionale “Stesicoro”, inserito nel programma del Gioia Cultures Summer Festival 2026, manifestazione dedicata alla promozione della cultura e dell’identità del Mediterraneo. A moderare l’incontro è stata l’assessore alla Cultura del Comune di Gioia Tauro, Domenica Speranza.

Nel corso della serata sono intervenuti il professor Marco Ercoles, considerato tra i maggiori studiosi contemporanei di Stesicoro, e la professoressa Lucia Lepore, già docente di Archeologia della Magna Grecia e di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Firenze. A ricevere il Premio Stesicoro è stata Carla Morogallo, direttrice generale della Triennale Milano, una delle più autorevoli istituzioni culturali italiane e un punto di riferimento internazionale per l’architettura, il design, le arti visive e performative.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato il conferimento della cittadinanza onoraria a Michele Affidato, artista conosciuto a livello internazionale e protagonista da quasi quarant’anni nel panorama dell’oreficeria artistica italiana.

La motivazione della cittadinanza onoraria a Michele Affidato

A sottolineare il valore del riconoscimento è stata la sindaca della Città di Gioia Tauro, l’avvocata Simona Scarcella, che ha evidenziato come l’Amministrazione comunale sia da tempo impegnata nella promozione di progetti culturali finalizzati alla valorizzazione del territorio. Nel corso del proprio intervento, la sindaca ha illustrato le ragioni che hanno portato al conferimento della cittadinanza onoraria, leggendo la motivazione ufficiale approvata dal Consiglio comunale: “In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18 luglio 2026, con stima e riconoscenza conferisce la Cittadinanza Onoraria al Maestro orafo Michele Affidato, artista di fama internazionale e autentico ambasciatore di valori, capace di coniugare la sapienza antica dell’oreficeria con la testimonianza viva della cultura, della legalità e della solidarietà.”

Il sindaco di Crotone: “un grande artista internazionale che tutti ci invidiano”

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e istituzionali, tra cui il sindaco di Crotone, l’ingegnere Vincenzo Voce, che ha celebrato il percorso artistico e umano di Michele Affidato e il valore delle eccellenze calabresi. “Questa sera abbiamo assistito a una serata davvero straordinaria. La Calabria è una terra ricca di eccellenze che portano con orgoglio le proprie origini e rappresentano la nostra regione nel mondo in maniera davvero straordinaria. E’ con grande soddisfazione che sono qui ad onorare un grande artista internazionale che tutti ci invidiano”.

Voce ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Gioia Tauro per la promozione dell’iniziativa: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco, alla Giunta comunale e a tutto il Consiglio comunale di Gioia Tauro per aver promosso un’iniziativa di così alto valore. Quella che abbiamo visto questa sera è la Calabria più autentica: una Calabria fatta di cultura, talento, impegno ed eccellenze. È questa la Calabria bella che vogliamo raccontare e mostrare al mondo”.

Le opere di Michele Affidato protagoniste a Palazzo Sant’Ippolito

Ad impreziosire ulteriormente la serata sono state alcune modelle che, oltre a indossare le creazioni orafe del maestro Affidato, hanno presentato alcune delle opere più rappresentative del suo percorso artistico. Tra queste figurano la scultura della Colonna d’Oro di Capocolonna e importanti opere di arte sacra, simboli di una produzione capace di coniugare tradizione, fede e identità culturale. Le creazioni presentate hanno permesso di ripercorrere alcune delle tappe principali di una carriera che ha portato il maestro orafo a collaborare con prestigiose istituzioni e personalità italiane e internazionali.

Per Michele Affidato, la cittadinanza onoraria di Gioia Tauro rappresenta un riconoscimento dal profondo valore simbolico, che premia un percorso professionale e umano costruito in quasi quarant’anni di attività. Un cammino durante il quale Affidato ha saputo trasformare l’arte orafa in un autentico strumento di promozione della Calabria in Italia e nel mondo, arrivando a essere annoverato tra gli orafi di fiducia della Santa Sede. Attraverso le sue creazioni, realizzate per prestigiosi eventi nazionali e internazionali, istituzioni e personalità appartenenti al mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e della Chiesa, Affidato ha portato il nome della Calabria ben oltre i confini regionali, contribuendo a diffonderne la storia, le tradizioni e le eccellenze.

La bottega in Calabria e l’impegno per la formazione dei giovani

Profondamente legato alla propria terra, il maestro ha scelto di continuare a vivere e lavorare in Calabria, trasformando la sua bottega in un punto di riferimento dell’artigianato artistico italiano. Parallelamente all’attività creativa, Michele Affidato ha promosso negli anni numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, collaborando con istituzioni, enti, scuole, università e associazioni. Alla base del suo impegno vi è la convinzione che l’arte possa rappresentare uno straordinario strumento di crescita, formazione e sviluppo per le comunità e per le nuove generazioni.

La cittadinanza onoraria conferita dalla Città di Gioia Tauro si inserisce in un percorso di prestigiosi riconoscimenti istituzionali che, negli anni, hanno testimoniato la stima delle comunità calabresi nei confronti del maestro orafo. Prima di Gioia Tauro, Michele Affidato aveva infatti già ricevuto la cittadinanza onoraria dai Comuni di Tropea, Cutro, Caccuri e Dasà. Attestati che premiano non soltanto la sua eccellenza artistica, ma anche il costante impegno nella promozione dell’identità culturale della Calabria.

Un percorso che conferma come il lavoro del maestro sia diventato un autentico patrimonio della regione, capace di raccontarne la storia, le tradizioni e i valori attraverso l’arte orafa e di rafforzarne l’immagine e il prestigio ben oltre i confini nazionali.