Il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri celebra i suoi 23 centisti | NOMI

Orgoglio ed esultanza al Liceo Scientifico Zaleuco, sede centrale del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, per i suoi 23 centisti, 14 con lode, usciti egregiamente dalla maturità 2025 /2026: Sofia Marcellino (100/100 e lode V A – Liceo Scientifico Ordinario), Federica Pitone (100/100 e lode V A – Liceo Scientifico Ordinario), Rossella Timpano (100/100 e lode V A – Liceo Scientifico Ordinario), Antonio De Fazio (100/100 V A – Liceo Scientifico Ordinario), Matteo Leonello (100/100 e lode V B – Liceo Scientifico Ordinario), Chiara Alecci (100/100 e lode V B – Liceo Scientifico Ordinario), Nicole Guerrisi (100/100 e lode V B – Liceo Scientifico Ordinario), Francesco Orlando (100/100 e lode V B – Liceo Scientifico Ordinario), Giovanni Policheni (100/100 e lode V B – Liceo Scientifico Ordinario), Viviana Lafronte (100/100 e lode V B – Liceo Scientifico Ordinario), Giulia Covello (100/100 V C – Liceo Scientifico Ordinario), Irene Vottari (100/100 e lode V C – Liceo Scientifico Ordinario), Ylenia Nicole Felleti (100/100 V F – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Antonio Congiusta (100/100 e lode V G – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Mariachiara Congiusta (100/100 e lode V G – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Riccardo Dichiera (100/100 V G – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Danilo Frascà (100/100 V G – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Emanuele Vincenzo Maria Gimondo (100/100 V G – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Miriam Monteleone (100/100 e lode V G – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Roberta Savo (100/100 V G – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Mariarita Franco (100/100 e lode V H – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate), Domenico Romeo (100/100 V H – Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate).

“Uno straordinario risultato, che ha premiato la dedizione, l’impegno e la volontà degli studenti nel rielaborare la cultura con un alto senso critico, unitamente al lavoro superbo dei docenti, che hanno saputo tirare fuori il meglio da ogni allievo, sia dal punto di vista nozionistico che personale, rendendoli consapevoli delle loro capacità dei loro futuri propositi. – si legge nella nota dell’istituto scolastico – Far raggiungere il successo personale e dare delle opportunità di crescita, indispensabili alla formazione di sani cittadini, che oltre ad alimentare l’eccellenza collettiva, sapranno fare tesoro del dialogo collaborativo, non è cosa da poco.

Ogni risultato scolastico ottimale è una possibilità in più di avere, un domani, un professionista nel campo della ricerca, soprattutto tecnico – scientifica e medica, ambiti che, sempre più, faranno da padrone nella società, migliorando di gran lunga la qualità della vita. Un manipolo di ragazzi che porteranno in sé quelle potenzialità, quei talenti, quelle idee, che li faranno sbocciare come straordinari cittadini di domani, rifacendosi sempre al loro meraviglioso percorso liceale, che vuoi o non vuoi lascia tracce evidenti o meno evidenti, che andranno a prendere forma nel cammino di ciascuno, nei momenti di indecisione, come nei momenti di successo. Ed è questo che è stato e sarà il Liceo Zaleuco di Locri, per tante generazioni, una scuola capace di dare non delle conoscenze pre-confezionate, ma gli strumenti per mantenere viva la curiosità, per superare i propri limiti, per il bene proprio e di tutto l’ambiente circostante.

Un plauso a questi meravigliosi ragazzi e a tutti coloro che hanno superato l’esame di maturità, con impegno e passione, perché tutto è davanti a loro, pronto ad accoglierli e far loro intraprendere quel viaggio inaspettato e sorprendente che è la vita, con tutto quello che di più bello hanno appreso dagli anni scolastici. Infine un caloroso ringraziamento ai docenti, che hanno saputo essere dei fari esistenziali per i loro allievi, che difficilmente si spegneranno nei loro animi e nei loro cuori. ‘Combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella che s’ingaggia, ogni mattina, davanti allo specchio’ (Indro Montanelli)”, si legge in conclusione della nota.