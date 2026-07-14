Il libro del reggino Riccardo Partinico tra i finalisti del Premio Letterario Nautilus 2026

Il libro di Riccardo Partinico, "Anatomia archeostatuaria dei Bronzi di Riace. Pericle e Temistocle", tra i finalisti del Premio Letterario Nautilus 2026

Libro Anatomia archeostatuaria dei Bronzi di Riace Riccardo Partinico

La 13ª edizione del Lamezia International Film Fest (LIFF) che ospita grandi nomi del cinema, tra cui Stephen Frears e Claude Lelouch, è iniziata il 13 luglio nella Piazzetta San Domenico, antistante il Museo Archeologico Lametino, con il Premio Letterario Nautilus e si concluderà il 18 luglio p.v. Tra il numeroso e raffinato pubblico erano presenti anche il Sindaco di Lamezia Terme Avv. Mario Murone e l’Assessore alla cultura Dott.ssa Annalisa Spinelli.

La Giuria, presieduta dalla giornalista Annamaria Persico, composta da Gianlorenzo Franzi (Critico cinematografico e Direttore Artistico del LIFF) e dagli scrittori Maria Chiara Caruso, Letizia Cuzzola e Salvatore Giuseppe Di Spena, ha individuato tra le migliori pubblicazioni di saggistica dell’anno il volume di Riccardo Partinico “Anatomia archeostatuaria dei Bronzi di Riace. Pericle e Temistocle” (Publigrafic), accanto ai lavori di Roy Menarini, Raffaella Ranise e Pasqualino Bongiovanni, che è stato scelto per ricevere il premio Nautilus 2026.

Gli studi di Riccardo Partinico sui Bronzi di Riace, già presentati in numerosi contesti accademici e culturali in Italia e all’estero, hanno interessato vivamente la platea, in particolare il metodo utilizzato dal ricercatore reggino per interpretare il vissuto corporeo, risalire alle tecniche militari utilizzate dagli Opliti e risalire all’identità dei due personaggi vissuti nel V sec. a.C. in Grecia e raffigurati nelle statue.

Non mitologia, ma realismo storico ha dichiarato Riccardo Partinico che ha voluto precisare in questa nota:“Mi auguro che prima o poi qualcuno si renda conto che nel Museo di Reggio Calabria potrebbe essere custodita la statua di Pericle, il famoso Statista, Generale e Stratego Ateniese che per trent’anni sviluppò la democrazia e la cultura che sono giunte, con le dovute evoluzioni, fino ai giorni nostri.

La statua realizzata dallo scultore Cresila nel 430/420 a.C., menzionata da Plinio il Vecchio, Plutarco e Pausania, collocata sull’Acropoli di Atene fino al II sec. d.C. e poi perduta, la cui copia della testa in marmo è in esposizione nei Musei Vaticani, potrebbe essere quella denominata “Statua B” dei Bronzi di Riace.

Per completare la mia ricerca dovrò osservare i tenoni di piombo che dovrebbero essere custoditi nel Museo di Reggio Calabria e comparare le dimensioni e la forma con un frammento di un basamento sul quale era collocata la statua di Pericle, custodito nel Museo Epigrafico di Atene, catalogato reperto n° IG I³ 884.

Purtroppo ho chiesto al Direttore del Museo di Reggio Calabria Dott. Sudano di permettermi di visionare i tenoni ed altri reperti che non sono in esposizione, per esempio il membro virile in bronzo (phallos) consegnato dal sub Giuseppe Mavilla elencato al punto 8 nel verbale del 25/11/1969, ma la mia richiesta è stata respinta. In questi giorni riformulerò la richiesta inviandola per conoscenza all’’On. Ministro Alessandro Giuli“.

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